ONG brasileira na Austrália arrecada fundos para mais de duas mil famílias no Brasil

CASA é o nome da organização sem fins lucrativos fundada por brasileiros aqui na Austrália para enviar recursos para combater a insegurança alimentar de milhares e famílias no Brasil.





A ONG foi oficialmente reconhecida pelo governo australiano em 2022, mas a ideia nasceu em 2020, com o projeto “Lembra de Casa”, idealizado pela brasileira Emilie da Silva, que está na Austrália há 18 anos.





No primeiro ano do projeto, a situação de insegurança alimentar no Brasil atingia mais de 9 milhões de pessoas. Mas após o período de Pandemia em 2020 a meados de 2022, dados da pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (PENSSAN), aponta que em 2022 mais de 33 milhões de brasileiros se encontravam em situação de fome.





A campanha, que começou em 2020 com o nome “Lembra de Casa”, se transformou em projeto em 2021, e se oficializou como ONG Casa em 2022. Com objetivo de apoiar a luta contra a insegurança alimentar no Brasil, na sua primeira campanha o projeto arrecadou $28.300 dólares australianos, R$ 106.668,00 reais naquele ano, que se tornaram 30 toneladas de alimentos para 1.282 famílias.



Cestas sendo destribuídas para famílias dos 16 projetos parceiros da ONG Casa Em 2021, as doações chegaram a $57.368 dólares australianos, R$ 223.011,00 reais no ano, permitindo que 2.380 cestas básicas fossem entregues para cada família. Em 2023 a meta é atingir $100.000 dólares australianos arrecadados. De acordo com Emilie, fatores como a inflação, a elevada alta dos preços no Brasil e a queda do dólar australiano de 4,00 para quase 3,00 Reais o dólar, o valor da mesma cesta aumentou comiseravelmente, sendo a meta de 2023 conseguir manter o mesmo número de famílias beneficiadas.





“Hoje nós temos a mesma meta de alimentar essas duas mil famílias, que na última campanha nós conseguimos alimentar com $25 dólares.” Diz Emilie.





As cestas básicas gradas com as doações obtidas são distribuídas para outras ONGs no Brasil. Atualmente a ONG Casa tem cerca de 16 projetos sociais beneficiados pela campanha, na sua maioria nas regiões norte e nordeste do país, e procura atender famílias dentro do perfil demográfico mais vulnerável.





“A demografia dessa fome são mulheres, com um salário, grande maioria afro descendentes com muitos filhos, a ‘viúva de marido vivo’ onde o parceiro abandona o lar com a mãe cuidando de todos os filho”, conta Emilie.





Reconhecida pelo governo australiano, a ONG permite que doadores, tantas pessoas físicas como empresas, possam clamar o DGR, Dedutible Gift Recipient. Para os contribuintes na Austrália, podem fazer a dedução da doação de até 25% no TAX Return, com explica Emilie, “Como ONG certificada na Austrália, sim, pessoas físicas e pessoas jurídicas podem abaterem o valor da doação no importo de renda aqui na Austrália.”



Emilie da Silva, fundadora e CEO da ONG Casa Emilie também lembra que empresas interessadas em trabalhar nas olimpíadas de 2032, precisam cumprir os requerimentos de agenda social estabelecido pelo governo australiano. “As empresas que começarem a investir nas suas agendas sociais agora terão uma vantagem competitividade imensa, porque elas já terão anos deste trabalho.”





Os próximos planos da ONG Casa é por doações mensais, conseguir apoiar projetos no Brasil não apenas na época de natal, mas também ao decorrer do ano. “A ideia é que tenhamos mais uma sustentabilidade de doações (mensais) de empresas e pessoas físicas. Para podermos ter estoque para atender qualquer coisa que possa acontecer como uma tragédia, ou queimadas e enchentes que ocorrem no Brasil.” Diz Emilie.





