Os estudantes internacionais na Austrália deveriam ter um caminho claro para a residência permanente?

Ao menos menos 80% dos estudantes internacionais vindos da Índia disseram que a possibilidade de imigrarem de maneira permanente influenciou a decisão de estudar na Austrália. É o que mostra um levantamento do Centro de Pesquisa Social da Australian National University.





Estudantes do Nepal, Malásia e Vietnã também indicaram que as perspectivas de imigração os motivaram a estudar em Down Under.





No entanto, apenas 16% dos estudantes internacionais acabam se tornando residentes permanentes na Austrália. No Canadá, por exemplo, o número é de 27%.





Qual é a posição do governo?





A ministra de Assuntos Internos, Clare O'Neil, afirmou no mês passado que os estudantes internacionais são um “potencial inexplorado” que, segundo ela, são obrigados a deixar a Austrália depois de concluírem seus cursos.





"Estamos treinando estudantes internacionais em nosso sistema educacional de nível internacional. Mas depois que os estudos deles terminam, muitos são obrigados a sair.





Quando estudantes permanecem após se formarem, hoje não estão fazendo uma boa transição para o mercado de trabalho. Cerca de 50% estão trabalhando em funções menos qualificadas", Clare O´Neil, ministra de Assuntos Internos.

No ano passado, o ministro da Educação, Jason Clare, também indicou querer ver mais estudantes internacionais a permanecer na Austrália por mais tempo e se tornarem residentes permanentes.





“Muitos desses alunos estão ocupados durante o dia e a noite, entregando comida ou fazendo café entre as aulas.





“Quando eles se formam, voltam para o país deles. Seria ótimo se continuassem e nos ajudar a preencher algumas dessas lacunas crônicas de profissões. O modo atual me parece pouco inteligente”, disse Clare.





Embora caminhos mais claros não tenham sido definidos, o governo Albanese começou a trabalhar em sua promessa de facilitar estadias mais longas para graduados internacionais. O objetivo é atrair mais estudantes e competir com outros destinos acadêmicos globais, como Canadá, Estados Unidos e Reino Unido.





O governo anunciou no fim de fevereiro que, a partir de 1º de julho de 2023, os estudantes internacionais que se formarem com qualificações elegíveis receberão dois anos extras de direitos de trabalho pós-estudo.





Criando caminhos mais claros para a residência permanente





O governo também encomendou uma revisão do sistema de imigração, cujo resultado deve ser divulgado ainda este ano.





Como parte da revisão, o Grattan Institute recomendou que oferecer caminhos mais claros para a residência permanente para portadores de visto temporário encorajaria os estudantes mais talentosos a virem para a Austrália.





O think tank de políticas públicas, no entanto, afirmou que os caminhos para a residência permanente não devem ser automáticos ou baseados em quanto tempo os imigrantes temporários permanecem no país.





Em uma declaração à SBS Punjabi, Trent Wiltshire, do Grattan Institute, disse que o melhor sistema de vistos permanentes seria um que selecionasse os imigrantes com maior probabilidade de contribuir para o sucesso de longo prazo da Austrália.





“Para conseguir isso, devemos focar nos vistos permanentes oferecidos por meio do patrocínio do empregador aos imigrantes que podem ganhar bons salários – pelo menos 85.000 dólares por ano. Atualmente, focamos no tipo de ocupação em que têm, e não no valor do salário que podem ganhar”, disse ele.





Wiltshire disse que os empregadores ficariam mais confiantes em contratar estudantes internacionais se soubessem que poderiam patrociná-los para residência permanente dentro de alguns anos.





“A revisão da imigração que está em andamento agora fornecerá algumas orientações sobre a direção e as escolhas difíceis que o governo pode fazer”, disse ele.





'Caminhos mais claros podem não levar mais estudantes internacionais a se mudarem para a residência permanente'





Mas Andrew Norton, um especialista em educação superior da Australian National University, afirma que a revisão da imigração pode oferecer alguma clareza, mas acabaria por reduzir as perspectivas dos estudantes internacionais de se tornarem residentes permanentes.





Ele disse que o governo falharia em atingir metas mais altas simplesmente porque o número de alunos matriculados nas universidades australianas é muito maior do que o número de vagas disponíveis para residência permanente.