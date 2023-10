Padam padam: o amor brasileiro por Kylie Minogue, com os criadores da maior fanpage do país

Fundada em 2001 'Kylie Brasil' foi criada quatro anos depois da primeira fanpage dedicada a pop star australiana, chamada 'SayHey' (1997), "quando a internet ainda estava dando os primeiros passos," recorda a co-fundadora, a jornalista Deyse Reis.





A fanpage é um fenômeno, fuciona como uma plataforma de notícias, está presente em todas as mídias sociais, é atualizada diariamente e conta com mais de 34 mil seguidores só no Facebook, mais de 7 mil no Instagram e 5 mil no Twitter.



Junior e Kylie: "Para nós é como se ela fosse parte da família," diz Junior, um dos administradores da maior página dedicada a cantora no Brasil Mas de onde vem essa paixão brasileira pela música pop australiana, pelo fenômeno Kylie Minogue, como ele repercute de maneira forte em um país tão distante da Austrália como o Brasil? A jornalista Deyse Reis, 35 anos, que mora em São Paulo, e Cleonilson Junior, 31 anos, de Salvador, podem ajudar a reponder.





Deyse começou com a plataforma Kylie Brasil ou, como ela prefere dizer, o 'veículo de informação' Kylie Brasil, quando tinha 17 anos. Hoje, aos 35, ao lado de Junior, continua sendo a principal porta voz da australiana no Brasil.



Divulgamos a Kylie no Brasil como fãs, mas no começo fizemos coisas que a própria gravadora não fazia Junior

"Em 2001, não tinha muita fonte de informação, não saíam muitas notícias sobre ela no Brasil, não existiam blogs. Nosso objetivo foi mesmo criar uma fonte de informação e como eu tava estudando jornalismo na época, então eu agreguei muito do que eu vi na faculdade. Levei muito a teoria para a prática, nos primeiros anos da 'Kylie Brasil'", conta Deyse.





Tanto Deyse como Junior encontraram com a australiana antes ou depois de shows no Brasil.





"Em 2008 fui convidada para ir ao camarim. Ela conversou bastante perguntou que tipo de música eu gostava. Eu ensinei uns passinhos de samba - depois ela até dançou no show - e entreguei uma bandeira para ela, que até brincou dizendo que dava para fazer um vestido de tão grande," recorda Deyse.



"Em 2020, quando disse que estava com 31 anos e a acompanhava desde os 17 ela ficou chocada, gravamos um vídeo e ela agradeceu muito," recorda Deyse. A influência da fanpage chegou a tal ponto, que por ocasião do recente lançamento do álbum Tension , que traz o hit Padam Padam, entre outros, um youtuber gravou um vídeo com críticas que os fãs do Kylie Brasil não concordaram. Junior conta que esses não tiveram dúvida ao invadir a tal página do youtuber e contra argumentar suas críticas 'sem fundamento'.





Questionado se a fanpage tem 'hate', Junior diz que raramente, pois todos são fãs, adoram a Kylie. "90% dos fãs da Kylie são gays, a maioria somos todos fãs dela, então não tenho problema de moderação de comentários, de coisas ofensivas, todos adoramos ela," diz.





Nesse podcast Junior revela um segredo de Kylie, que pouquissima gente sabe, e Deyse conta uma história inesquecível sobre em que estado – físico e emocional – conseguiu encontrar com Kylie pela primeira vez.





Um pouco mais sobre os maiores porta vozes da Kylie no Brasil: Deyse e Junior





Deyse Reis, 35 anos, é produtora, diretora, roteirista e fundadora da Mulier Filmes, graduada em Jornalismo pela Faculdade Social da Bahia e em Cinema pelo Latin America Film Institute.





Seu livro-reportagem Diário de Uma Floresta Seca foi indicado ao Congresso de Comunicação como um dos 5 melhores de 2008. No audiovisual, participou de curtas, comerciais, longas e séries de TV. Foi curadora do Rota Festival, selecionando projetos para o laboratório de séries, jurada no festival Jornada da Heroína e palestrante no Circuito de Formação Cine Ninja.



"Ela tem uma certa doçura e ao mesmo tempo ela consegue ser tão gigantesca,"tem um carisma incrível, para nós é como se ela fosse parte da família," explica o eterno fã Junior. Source: AAP Deyse recebeu indicações de Melhor Diretora, Melhor Série e Melhor Fotografia no Brazil International Monthly Independent Film Festival, saindo vencedora na categoria de Melhor Roteiro 2020, com o filme Outro lado da pandemia .





Cleonilson Júnior, 31 anos, nascido em Salvador, Bahia, administrador e corretor de imóveis. Em 2020 lançou a primeira biografia em português sobre a cantora e editor do Kylie Brasil desde 2010.





Além de fã incondicional da australiana, é um grande colecionador de vinils, com uma coleção de mais de 600 discos.





