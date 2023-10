Peregrinos voltam ao Santuário de Fátima nestes 12 e 13 de maio

Os dias 12 e 13 de maio são sempre os da principal peregrinação anual ao Santuário de Fátima, 100 quilómetros para norte de Lisboa.





As peregrinações presididas por papas são as que mais peregrinos juntaram na enorme esplanada do Santuário de Fátima. Esteve mais de um milhão de pessoas na peregrinação de há 3 anos, encabeçada pelo Papa Francisco. O maior número de peregrinos estrangeiros foi nas vindas do Papa João Paulo II, sobretudo com dezenas de milhar de polacos. Muita gente também com Bento XVI e com Paulo VI, o primeiro Papa que visitou Fátima.





Esta presença de Paulo VI aconteceu em 12 e 13 de Maio de 1967. Portugal vivia com a ditadura de Salazar e o país estava dividido pela contestação ao regime repressivo e à guerra colonial em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau. O governo português de então recebeu a presença de Paulo VI com indisfarçável incómodo, porque este papa tinha recebido os líderes dos movimentos de libertação das então colónias portuguesas – uma notícia que o regime censurou.





A Igreja Católica tem usado as celebrações anuais no Santuário de Fátima para lançar apelos à concórdia.





O atual Papa tem marcado o seu pontificado pelos apelos à necessidade de derrubar barreiras, de aproximar as periferias dos centros de decisão e de dar prioridade total aos mais frágeis e desprotegidos. Fátima, bem alinhada, escolheu este ano o mote de “Louvai o Senhor que levanta os fracos” e, para presidir às comemorações deste 13 de maio designou o cardeal português D. José Tolentino de Mendonça.





Ao mesmo tempo, chamou para presidirem às outras duas principais celebrações, as de 13 de agosto e 13 de outubro, em Fátima, os arcebispos do Luxemburgo e de Salvador da Baía — dois outros cardeais escolhidos por Francisco e que, com o português, fazem parte do núcleo dos cardeais eleitores mais novos, que, num futuro conclave, vão escolher o próximo Papa.





Novidade este ano o regresso dos peregrinos, embora ainda, efeito da pandemia, com limitações. Esperam-se umas 400 mil pessoas.





Muitos peregrinos da América Latina têm de passar por apertados controlos COVID.





A pandemia levou a que no ano passado tivessem sido cancelados quase todos os acessos ao santuário. Fátima costuma receber 6 a 8 milhões de peregrinos ao longo dos 12 meses de cada ano. No ano passado apenas ficaram registadas cerca de um décimo das presenças habituais.





Nestes 12 e 13 de Maio de 2021 é previsível o grande regresso dos peregrinos a Fátima.





Em 2023, o Papa Francisco estará de volta a Portugal para presidir às Jornadas Mundiais da Juventude.