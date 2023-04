População urbana de Melbourne já é maior que a de Sydney

Pontos principais Melbourne ultrapassou Sydney como a cidade mais populosa da Austrália graças ao alargamento de sua divisa oeste.

Isso se deve em parte aos imigrantes da Índia que se aglomeram na franja oeste de Melbourne.

Melbourne também teve menos residentes a partir nos últimos anos do que Sydney.

A população urbana de Melbourne passou a de Sydney e agora, portanto, Melbourne é a cidade mais populosa da Austrália em ao menos um dos critérios. A cidade de Nova Gales do Sul detinha este título desde o século 19.





Isso já era esperado há muito tempo, mas aconteceu por conta de uma questão burocrática, na verdade. E não foi agora.





Após o censo de 2021, o Australian Bureau of Statistics mudou a chamada Área Urbana Significativa (SUA, na sigla em inglês) de Melbourne para incluir o distrito de Melton em sua franja oeste. O redesenho das divisas aumentou a população da área urbana de Melbourne para 4.875.400 habitantes em junho de 2021, 18.700 a mais do que Sydney, cuja população da Área Urbana Significativa era de 4.856.700.





Ou seja, a mudança indica que a população de Melbourne é maior de Sydney desde 2018.





No entanto, a população da Grande Sydney, que também inclui Central Coast e as Blue Mountains, continua 283.600 habitantes maior do que a Grande Melbourne, que tem uma população de 4.976.200). A Grande Sydney tem 5.259.800 habitantes.





Ou seja, o número depende do recorte que é feito. Segundo o Australia Bureau of Statistics, a chamada Área Urbana Significativa inclui centros urbanos com mais de 10 mil pessoas. A definição de Grande Sydney ou Grande Melbourne inclui também pequenos povoados com pessoas que frequentam regularmente, seja por trabalho, estudo ou socialização, as grandes cidades vizinhas.





Mas por que a população de Melbourne cresceu tão rápido? Será que vai continuar assim? Como isso afetará a rivalidade entre as duas cidades?





Imigrantes estão indo morar no oeste de Melbourne.





O Australian Bureau of Statisticis (ABS) usa vários métodos para calcular o SUA, sendo uma classificação que representa um centro urbano com mais de 10.000 habitantes.





“O que aconteceu com o censo de 2021 é que a principal área suburbana de Melbourne e também Melton, que é um centro de crescimento no oeste de Melbourne, na verdade se juntaram para formar um centro populacional contínuo, e agora é maior do que Sydney”, demógrafo do ABS Andrew Howe disse para a SBS News.





Embora Sydney tenha recebido cerca de meio milhão de imigrantes a mais do que Melbourne na última década, de acordo com o Bureau, a capital vitoriana atraiu uma alta proporção de imigrantes da Índia, que incharam suas franjas do lado oeste. Quem diz isso é Bob Birrell, chefe do Australian Population Research Institute.





"Os migrantes estrangeiros são o principal componente do crescimento populacional no oeste de Melbourne, e a principal fonte de imigração agora é o subcontinente indiano", disse ele à SBS News.





"Eles tendem a vir para Melbourne porque tem uma proporção maior de imigrantes indianos do que Sydney. Uma vez que você tenha uma base cultural nacional específica, há um efeito de fluxo."





Melbourne também recebeu grandes quantidades de estudantes indianos, muitos dos quais tendem a se estabelecer na cidade, disse o professor de demografia da Universidade de Melbourne, Peter McDonald, à SBS News.





"Estudantes do subcontinente indiano geralmente desejam se tornar residentes permanentes. Então, isso fornece um fluxo de migrações internacionais para miigração permanente".





Menos pessoas estão deixando Melbourne do que Sydney.





Em termos de crescimento populacional geral da SUA, os especialistas atribuem a liderança de Melbourne a mais pessoas que escolhem deixar Sydney para outras partes da Austrália do que aquelas que escolhem deixar Melbourne.





"Ao longo dos últimos 10 anos, Melbourne teve um saldo (de população) de cerca de zero, então aproximadamente o mesmo número de pessoas se mudaram para cá em relação ao dos que saíram", explicou Howe.





"No entanto, Sydney teve 200.000 pessoas saindo a mais do que entrando. Sydney perde significativamente mais pessoas para o resto da Austrália em comparação com Melbourne."





As razões você já deve imaginar: custo de moradia, transporte e infraestrutura, sobretudo.





Sydney historicamente perdeu muitas famílias jovens, provavelmente relacionadas à acessibilidade da moradia, diz o professor McDonald.





"Sydney tem uma longa história de fluxo de pessoas para Queensland. O número oscila bastante, mas no momento há uma grande mudança acontecendo de Sydney para Queensland e eles não são residentes mais velhos, são principalmente famílias mais jovens.





"Melbourne não teve exatamente a mesma situação. Antes do COVID, Melbourne atraía pessoas de todos os estados e territórios da Austrália. As pessoas partiram durante o COVID por razões óbvias e resta saber até que ponto esse movimento de pessoas vindo para Melbourne vai continuar."





"É mais fácil se locomover em Melbourne do que em Sydney", acrescentou o professor McDonald. "As ruas são mais largas e a situação do tráfego não é tão ruim quanto em Sydney. E também há bondes. Embora Sydney provavelmente tenha uma ferrovia melhor porque tem mais linhas ferroviárias cruzadas de Sydney."





Birrell, do Australian Population Research Institute, concorda que os custos de moradia são o principal fator, em parte porque uma grande quantidade de terra foi alocada para a expansão suburbana de Melbourne, enquanto a expansão urbana de Sydney é mais restrita geograficamente por conta do mar no lado leste. Do outro lado, há as Blue Mountais a o oeste, e também os principais rios.





"Os custos de moradia em Melbourne são muito mais baratos do que em Sydney e isso porque a fronteira para a migração continua a ser expandida e está se espalhando principalmente para o oeste e norte, mas também para o sudeste.





"Em Sydney, a fronteira suburbana foi restrita e, como resultado, os custos de moradia nas periferias de Sydney são muitas vezes maiores do que em Melbourne. Em Sydney, os custos de moradia foram tantos que houve um êxodo muito maior de residentes existentes ," ele disse.





O preço médio da propriedade em Sydney em março de 2023 era de $ 994.000 mil dólares, enquanto em Melbourne era de $ 789.000, de acordo com dados da Real State.





O aluguel em Melbourne também é significativamente menor. O valor médio em Sydney em abril é de $ 779 por semana; em Melbourne, é $ 576, de acordo com a SQM Research.





A tendência vai continuar?





Embora Birrell acredite que o governo vitoriano está prevendo uma expansão populacional maior na periferia da cidade do que está acontecendo em Sydney, e os custos de moradia, principalmente na periferia, tendem a ser muito mais baixos em Melbourne, é difícil para as cidades lidar com o rápido crescimento populacional.





"Existem todos os tipos de problemas de custo no fornecimento de infraestrutura e moradia para todas essas pessoas".;.





Ele disse que o aumento dos custos de moradia também fez com que mais pessoas deixassem Melbourne desde a pandemia, uma tendência que pode ou não ser revertida.





“Os custos de moradia não estão no nível de Sydney, mas cresceram rapidamente em Melbourne e isso incentivou um êxodo muito maior de Melbourne do que antes da pandemia”.





Como a mudança afeta a rivalidade entre melbournians e sydneysiders?





Melbourne há décadas se deleita com seu status de azarão. Agora que superou Sydney como a maior cidade australiana, é realmente um anticlímax, dizem os especialistas.





Segundo o professor o professor McDonald, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho, são cidades internacionais, o que é muito importante para a Austrália, e há um grande movimento entre as duas.





"Elas têm aproximadamente o mesmo tamanho, são cidades internacionais, o que é muito importante para a Austrália, e há um grande movimento entre as duas", diz o professor McDonald.





"Acho que a rivalidade diminuiu um pouco e, quando se trata de negócios, as duas cidades cooperam substancialmente agora. Não era o caso no passado, quando havia mais rivalidade entre elas."





Birrell descreve a rivalidade como "ridícula", mas admite que é "levada muito a sério em Melbourne".





"Os interesses imobiliários e financeiros dependeram do crescimento populacional contínuo de Melbourne. Seu crescimento foi uma tábua de salvação."





Mas ele disse que muitos moradores não veem o crescimento populacional como uma coisa boa.





"Custos e congestionamentos estão ficando cada vez maiores. A maioria das pessoas pode ver que o crescimento populacional é simplesmente uma competição por serviços."