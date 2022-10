Portugal celebra o centenário de Agustina e prepara-se para o de Saramago

By Francisco Sena Santos

Estamos no ano do centenário do nascimento de dois grandes – dois enormes escritores – da literatura portuguesa.





Um é Nobel, José Saramago, nasceu em 16 de novembro de 1922. Dele falaremos em meados de novembro.





Também colheita literária de 22, um mês mais cedo, 15 de outubro, Agustina Bessa Luís.





Portugal começa neste fim de semana a celebrar o centenário de Agustina.





O jornalista Luís Miguel Queirós escreve neste fim de semana um retrato perfeito da escrita de Agustina:





“Obra imensa, tão torrencial e genial como a de Camilo Castelo Branco, mas mais inquietante, mais sibilina, de um humor mais desconcertante, e talvez por isso também menos lida no seu próprio tempo, persiste como um corpo estranho e inquietante na ficção portuguesa contemporânea, um mundo que exige empenho e persistência do viajante e afasta o turista ocasional, e que, descontadas algumas notáveis exceções, poucos críticos se têm aventurado a desbravar a fundo, ou sequer a percorrer de lés a lés."





Acrescente-se sobre Agustina: "mulher inteligente, acutilante, labiríntica, cultíssima, a sua vida poderia ter saído de um dos seus livros ou, talvez, de um bom romance inglês do século XIX."





Agustina Bessa-Luís nasceu a 15 de Outubro de 1922 em Vila Meã, próximo de Amarante, no norte de Portugal.





Filha da burguesia rural, de mãe espanhola e de um pai que emigrara para o Brasil, jogador (como Dostoiévski, notou ela, que sempre invocou o escritor russo como referência dilecta) que fez negócio com os casinos, passou a infância na região de Entre Douro e Minho, região muito rica para circunscrever o laboratório do seu universo romanesco, pleno de públicas virtudes e vícios privados, em atmosfera de estruturas familiares pesadas.





Agustina estreou-se como romancista em 48, mas é em 54 que se impõe como grande das letras com A Sibila – talvez o romance ideal para entrarmos mo mundo de Agustina. Depois talvez com Os Meninos de Ouro ou o luxuriante Os Incuráveis . Também A Muralha , Concerto dos Flamengos , Um Cão Que Sonha.