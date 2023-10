Projeto 'Digitalização EPE' arranca na Austrália: alunos e professores de Português de NSW já têm tablets

A Escola Portuguesa de Petersham/Marrickville deu as boas-vindas a Rui Vaz (diretor dos Serviços da Língua Portuguesa) e Susana Teixeira-Pinto (coordenadora do ensino da língua portuguesa na Austrália) do Instituto Camões, bem como ao Embaixador português na Austrália, António Moniz e o Cônsul-Geral de Sidney, António de Aguiar, no âmbito de um projeto que representa aquele que é, talvez, um dos maiores investimentos (cerca de 18 milhões de euros) na língua portuguesa e na comunidade escolar do ensino do Português na diáspora até hoje.





O projeto dá pelo nome de “Digitalização EPE (Ensino Português no Estrangeiro)” e visa a entrega de equipamentos informáticos – tablets, com acesso a conteúdos digitais de apoio ao ensino e aprendizagem do Português, a professores e alunos de várias escolas do ensino da língua portuguesa pelo mundo, incluindo a Austrália.



Alunos, direção e professores da Escola Portuguesa de Petersham/Marrickville, Rui Vaz - diretor dos Serviços da Língua Portuguesa do Instituto Camões (t-shirt vermelha), Embaixador português na Austrália, António Moniz (à sua esquerda), Cônsul-Geral de Sidney, António de Aguiar (à sua direita) e a coordenadora da língua portuguesa do Instituto Camões na Austrália, Susana Teixeira-Pinto (à direita na imagem), no momento oficial do arranque do "Digitalização EPE". Credit: SBS em Português Toda a comunidade escolar portuguesa de Petersham/Marrickville celebrou e agradeceu a oferta destes equipamentos digitais num ambiente de grande emoção para os adultos e excitação para as crianças.





Afinal, embora nas escolas australianas seja habitual o uso de Ipads e tablets, nas escolas do ensino do Português em Down Under as ferramentas de ensino têm sido, até este momento, o quadro branco, as folhas de papel, os livros, os cadernos e as fotocópias.



Cerca de 90 equipamentos digitais foram oferecidos a alunos e professores desta escola. Credit: SBS em Português Só neste fim-de-semana, no Estado de Nova Gales do Sul, foram distribuídos cerca de 300 tablets a alunos e professores da língua portuguesa: 90 na Escola Portuguesa de Petersham/Marrickville, 12 na NSW School of Languages, e os restantes na escola de Wollongong.





Escolas dos Estados da Austrália Ocidental e Victoria receberão os seus equipamentos digitais já de seguida.



O Embaixador português na Austrália, António Moniz, juntou-se à comunidade escolar portuguesa no dia em que o ensino do Português arrancou a transição do offline para o digital. Credit: SBS em Português A Escola Portuguesa de Perth receberá 80 equipamentos, e as escolas Victorian School of Language e Abrisa, em Melbourne, vão ganhar 150 tablets entre as duas. Também a escola de Português de Darwin será presenteada no âmbito desta iniciativa.



Rui Vaz, Diretor dos Serviços da Língua Portuguesa do Instituto Camões, veio de Portugal para fazer, pessoalmente, a distribuição dos equipamentos digitais nas escolas do ensino da língua portuguesa na Austrália. Credit: SBS em Português Este projeto representa uma forte aposta do governo português na transição digital do ensino da língua no estrangeiro, promovendo o desenvolvimento de um ecossistema educativo digital de conteúdos, ferramentas, serviços, plataformas digitais e equipamentos.





Isto permitirá, finalmente, acelerar os processos pedagógicos e didáticos, capacitando e motivando professores e alunos para novas formas de ensino colaborativo e digital, em modelos presenciais, online ou híbridos, em ambiente de sala de aula ou em casa.



O projeto prevê atingir cerca de 22.500 alunos dos cursos extracurriculares promovidos pelo Instituto Camões na Austrália, mas também na Alemanha, Andorra, Espanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, Reino Unido, Suíça, África do Sul, Canadá, Estados Unidos da América e Venezuela.





Ouça os testemunhos emocionados dos professores e o entusiasmo na voz das crianças, saiba os motivos e processos desta iniciativa do Instituto Camões bem como de que forma os diplomatas portugueses em Sydney e Camberra estão a apoiar a iniciativa, clicando no PLAY acima no título deste artigo.





Pode também fazer o download gratuito do aplicativo SBS Audio e siga SBS Portuguese. Usuários de iPhone – baixe o aplicativo aqui na App Store.