Saci Saçurá dos olhos de fogo: filme de terror brasileiro estreia em Sydney

As entidades mitológicas brasileiras são muitas e riquíssimas, temos o Saci, Curupira, Mula sem Cabeça, a cobra de fogo Boitatá ou a sedutora Iara.





Mas foi no Saci, não o maroto Pererê, mas foi no mais obscuro, o Saci Saçurá, que significa 'dos olhos de fogo', em Guarani, que os diretores Santiago Dellape e Edileuza Penha de Souza resolveram focar.



Saci Saçurá, o Saci dos Olhos de Fogo "Escolhemos o Saci porque ele é um símbolo nacional, pois congrega as três raças que compõem o povo brasileiro (branco, negro e índio)," explica Santiago.





Na versão tupi-guarani, Saci é um indiozinho de cabelos vermelhos, seu nome era Caa Cy Perereg.





Os escravos se apropriaram da história e o saci se tornou negro e com um cachimbo na boca. O seu gorrinho é um elemento da cultura europeia, já que foi inspirado nas toucas romanas (os piléis).



Os diretores Santiago Dellape e Edileuza Penha de Souza durante as filmagens na comunidade de Vão de Almas, no Quilombo Kalunga. “Vão das Almas” é um filme de terror e fantasia, que parte da premissa de que existem vários tipos de Saci para contar a história de uma família quilombola que retorna à sua terra, mas se vê ameaçada por um Coronel e um Jagunço, que tomaram conta do lugar.





O curta-metragem de terror dos cineastas brasileiros Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape estreia no dia 1º de outubro, à 1h pm, no Dendy Cinemas Newtonwn, como parte do 'A Night of Horror International Film Festival'.



Atores quilombolas: o patriarca da família, Bastião (Luan Vinícius), a esposa, Alzira (Deusenir Santana) e o filho Leotério (Kaléo Henrique) As filmagens do curta aconteceram na comunidade de Vão de Almas, no Quilombo Kalunga em Goiás, em setembro do ano passado.





O elenco do filme é composto por atores quilombolas estreantes, selecionados em uma oficina de interpretação realizada na comunidade. A produção venceu um grande desafio logístico para viabilizar as filmagens, já que o acesso a Vão de Almas é feito exclusivamente por veículos de tração 4x4, numa viagem de pelo menos 2h30 em estrada de chão, neste que é o maior quilombo do país em extensão territorial.