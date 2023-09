Saiba o que é o Anzac Day e como participar nas comemorações

No dia 25 de abril de cada ano, os australianos celebram o Anzac Day. Foi criado para homenagear o Corpo do Exército australiano e da Nova Zelândia (ANZAC: Australian and New Zealand Army Corps) que lutou em Gallipoli durante a Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia, a comemoração é para todos os veteranos.





Este ano, celebra-se o 107º aniversário do desembarque do ANZAC em Gallipoli. Hoje é, ainda, o primeiro Anzac Day desde que as forças australianas foram retiradas do Afeganistão.





Em alguns estados, as homenagens públicas de hoje são, ainda, as primeiras em três anos, devido à pandemia da COVID-19. O Anzac Day comemora a data em que os militares australianos e neozelandeses chegaram a Gallipoli, na Turquia em 1915 - faz este ano 107 anos. Source: SMH Esta madrugada, o major-general Matthew Pearse dirigiu-se à multidão reunida na chuva para o serviço no cenotáfio em Martin Place, no centro de Sydney.





Disse ele que as campanhas militares da Austrália foram destacadas por contribuições notáveis ​​de pessoas comuns:

Essas campanhas, tal como todos os australianos que se comprometeram com elas, são parte de nossa identidade nacional. Elas estão repletas de histórias de australianos comuns que se uniram, apesar da adversidade, para apoiarem os seus companheiros e colocaram as suas vidas em risco para defender os nossos interesses nacionais e garantir um futuro melhor, livre de intimidação advinda de forças hostis. No Anzac Day, agradecemos a todos os veteranos pelo seu serviço, sacrifício e espírito resiliente.

Fora da Austrália, os serviços comemorativos também estão a acontecer, por exemplo, em França, Turquia, Tailândia, Malásia e Papua Nova Guiné.





Participe do ´Dawn Service´ da sua área





No Anzac Day, os ´Dawn Services´ são realizados por todo o país. É uma cerimónia intimista e de pesar que reúne familiares, amigos, militares de todas as forças e membros da comunidade civil para lembrar e agradecer a vida, o serviço e a coragem de todos aqueles que morreram em combate.





Os ´Dawn Services´ começam muito cedo, por volta das 5h30, a hora exata do desembarque em Gallipoli durante a Primeira Grande Guerra.





Muitas vezes o ´Dawn Service´ é seguido pelo chamado ´Gunfire Breakfast´ realizado nos clubes RSL espalhados por todo o país.





O ´Gunfire Breakfast´ é, na verdade, o tradicional churrasco australiano com salsichas, pãezinhos, ovos e, às vezes, café regado com rum. Chama-se ´Gunfire Breakfast´ precisamente porque retrata o típico pequeno-almoço servido aos soldados na manhã que antecede uma batalha. Imagem desta madrugada, no Dawn Service em Martin Place, Sydney CBD. Source: AAP / Bianca De Marchi A Marcha Anzac Day da sua localidade





No final da manhã, por todo o país, são realizadas marchas de veteranos.





Há muito poucos veteranos da Segunda Guerra Mundial que ainda estão vivos e aqueles que ainda estão entre nós já estão na casa dos 90 anos.





Há, no entanto, veteranos de conflitos posteriores tais como os da Coreia e Vietname, e conflitos mais recentes ou até contemporâneos como sejam os da Somália, Afeganistão e Iraque, onde serviram soldados, marinheiros e aviadores australianos.





Há também contingentes fora da Austrália - aqueles que lutaram em outras guerras e vieram para a Austrália.





O que fazer e onde se deve dirigir?





Cada capital tem um grande ´Dawn Service´ e a sua Marcha de Anzac Day. Em Canberra, as comemorações são realizadas no Australian War Memorial . Em Sydney, a celebração é feita no Cenotáfio de Martin's Place e, em Melbourne, tudo acontece no Shrine of Remembrance .





Os ´Dawn Services´, os ´Gunfire Breakfasts´ e as Marchas de Anzac Day são organizados pelos clubes RSL (Returned and Services League) que existem um pouco por todo o país. Assim, a melhor maneira de saber o programa completo das cerimónias e festas da sua área de residência, ou local de passagem, é mesmo entrando em contato com o clube RSL da sua zona.





Os veteranos e as suas famílias costumam passar o dia no seu clube RSL local. É um bom sítio para se reunirem, confratenizarem e jogarem ao two-up - um jogo de azar muito australiano que só se pode jogar legalmente no Anzac Day. É um jogo muito simples: as moedas são lançadas ao ar e os jogadores apostam se cairão com as duas caras, coroas para cima ou com cara e coroa para cima.





Os símbolos do Dia de Anzac





Existem alguns símbolos muito específicos associados ao Anzac Day. Neste dia, é tradição as pessoas usarem um raminho de alecrim, uma erva que crescia na península de Gallipoli durante a guerra. Algumas pessoas também começaram a plantar e a espalhar pelo país o pinheiro solitário e a rosa de Gallipoli, cujas sementes foram trazidas para a Austrália pelos soldados que combateram na região de Gallipoli.





A papoila vermelha é uma flor nativa da Europa que floresceu nos campos de batalha após a Primeira Guerra Mundial. Tornou-se um símbolo de lembrança dos soldados australianos que por lá caíram.





Também os biscoitos de Anzac , feito de aveia em flocos e geleia dourada, são um símbolo do Anzac Day muito forte.





Reza a tradição que os biscoitos de Anzac eram enviados pelas mães, esposas e grupos de mulheres de uma forma geral para os soldados que estavam na guerra.





Eram enviados estes biscoitos e não outros porque os ingredientes destes não se estragam facilmente e era o tipo de doce que se conseguia conservar facilmente durante o transporte nos barcos. As papoilas vermelhas são um dos símbolos mais fortes do Anzac Day, tal como os biscoitos de Anzac e o alecrim. Source: Getty Images AsiaPac Saiba mais informações acerca do Anzac Day no website Australian War Memorial onde pode encontrar, não só curiosidades sobre o Anzac Day, mas também a história militar da Austrália.





Pode ainda visitar pessoalmente o Australian War Memorial, em Camberra. Algumas das exposições do monumento estão traduzidas em vários idiomas.