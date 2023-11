Saiba tudo sobre o processo de empréstimo pessoal na Austrália

Key Points As taxas de juros e taxas de processo variam de acordo com o credor, o tipo de empréstimo e as circunstâncias.

A sua pontuação de crédito informa ao credor se você pode administrar um empréstimo com responsabilidade.

Os credores preocupam-se apenas com o seu histórico de crédito australiano.

Um empréstimo pessoal permite-lhe pedir uma quantia de dinheiro emprestada, a qual reembolsará com juros ao longo de um determinado período de tempo.





Normalmente consideramos um empréstimo pessoal para algo específico, como seja um carro, férias, casamento ou consolidação de dívidas maiores, imprevistas ou mais urgentes.





“A verdadeira vantagem de um empréstimo pessoal é que ele permite-lhe distribuir os seus custos por um determinado período de tempo e isso ajuda a orçamentar e administrar o seu dinheiro”, explica Andrew Dadswell, da equipa Moneysmart da ASIC.



"A desvantagem é que os empréstimos pessoais acarretam taxas e obviamente cobrarão juros"





O típico empréstimo pessoal na Austrália costuma variar entre os 2.000 e os 100.000 dólares, com períodos de reembolso que variam de dois a sete anos.



Tem direito a um empréstimo pessoal?

Para solicitar um empréstimo pessoal, deve ser cidadão australiano ou residente permanente com 18 anos ou mais.





“Existem algumas circunstâncias em que, como titular de visto temporário, pode obter um empréstimo pessoal, mas com condições adicionais”, diz Dadswell.





Os credores estão interessados apenas no seu histórico de crédito australiano. Irão pedir-lhe detalhes acerca do seu emprego, comprovativo de identidade e informação sobre os bens e dívidas que tem na Austrália, incluindo cartões de crédito.





Os credores irão também analisar a sua ‘pontuação de crédito’.



Formulário de relatório de crédito numa mesa com outros documentos. Credit: courtneyk/Getty Images

O que é a 'pontuação de crédito'?

Pense nisso como um 'screenshot' do seu histórico de crédito australiano, conforme explica Amy Bradney-George, especialista em finanças pessoais no Finder.





“A sua 'pontuação de crédito' é um número geralmente entre 0 e 1.000 e fornece aos credores uma referência para a sua capacidade de gerir o crédito com responsabilidade.”



Uma pontuação de crédito mais baixa significa que há mais risco para os credores, de modo que eles aumentarão a taxa de juros. Amy Bradney-George

Credit: Jacobs Stock Photography Ltd/Getty Images A sua pontuação de crédito cairá se tiver falhado com pagamentos de cartões de crédito ou tranches de empréstimos no passado.





Embora possa ser tentador candidatar-se a vários credores em simultâneo, isso pode, na verdade, diminuir a sua 'pontuação de crédito', pois sugere que está sob stress financeiro.



Pode sempre discutir e renegociar opções e condições com o seu credor, em caso de dificuldades financeiras. Source: iStockphoto / Atstock Productions/Getty Images/iStockphoto

Que tipos de empréstimos pessoais existem?

Comece por pesquisar possíveis credores, as suas taxas de juros, taxas de processo, condições e termos de empréstimo.





O website Moneysmart oferece uma calculadora de empréstimo.





Instituições financeiras como sejam os bancos, por exemplo, oferecem uma variedade de empréstimos pessoais com taxas de juros competitivas.





“Os bancos estão sujeitos a regulamentações de empréstimos responsáveis para garantir que a pessoa possa pagar o seu empréstimo”, explica Paul Farmer, do credor Heritage and People's Choice.





“Os credores não bancários oferecem empréstimos pessoais e, geralmente, os seus requisitos de avaliação de empréstimos são mais flexíveis do que os bancos. No entanto, as taxas de juros e/ou taxas de processo associadas a esses empréstimos são mais altas.”





Existem duas formas principais de empréstimo pessoal que deve considerar: empréstimo garantido e empréstimo não garantido.



Os empréstimos garantidos são usados para comprar grandes ativos, como por exemplo um carro. O credor usa o seu ativo como garantia para minimizar qualquer risco para si caso não consiga cumprir os compromissos do empréstimo. Se não fizer os seus pagamentos, o credor pode retomar a posse dos seus bens. Os empréstimos garantidos geralmente têm taxas de juros fixas.



Os empréstimos não garantidos não exigem um ativo como garantia, por isso as taxas de juros são geralmente mais altas.

“O credor restringirá o valor que você pode pedir emprestado”, diz Farmer. “As quantias dos empréstimos são geralmente entre os 2.000 e os 20.000 dólares.”



Como solicitar um empréstimo?

Se tiver a certeza de que pode gerir as suas prestações/pagamento, pode solicitar o seu empréstimo pessoal ao credor de sua preferência, online, e anexar a sua documentação ao processo digital.





Pode acontecer que um pedido de empréstimo pessoal seja rejeitado.





Ao avaliar o seu pedido, o credor pode determinar que o seu salário mensal é insuficiente para cobrir os pagamentos do empréstimo, alerta Bradney-George.





“O empréstimo é vinculado ao seu salário, logo se tiver um emprego instável ou não estiver no emprego há tempo considerável, o credor pode considerar esses fatores desfavoráveis e negar o seu pedido.”





E se não conseguir gerir as prestações do seu empréstimo pessoal?

Os reembolsos tardios geralmente atraem taxas adicionais.





Se as suas circunstâncias financeiras mudarem e der consigo numa situação complicada, é importante discutir opções especiais para dificuldades financeiras com o seu credor.





Também pode entrar em contato com um consultor financeiro gratuito através do National Debt Helpline pelo número: 1800 007 007.





O Serviço de tradução e interpretação pode dar-lhe todo o apoio que precisa no processo.



Cuidado com os múltiplos esquemas de fraude

“Se for contatado acerca de um empréstimo pessoal, verifique as credenciais da empresa ou da pessoa com quem está a lidar”, avisa Andrew Dadswell, da Moneysmart.





“Não concorde com ou assine nada, ou dê as suas informações financeiras, no momento do contato telefónico ou por email. Primeiro, ganhe tempo para fazer a devida pesquisa e, se tiver dúvidas, peça ajuda.”





A Moneysmart pode ajudá-lo a identificar situações e a informar as autoridades, caso você tenha sido alvo de alguma atividade ou entidade duvidosas.