Sergio Raimundo, o português que ajudou a fazer do azarão Central Coast Mariners campeão da A-League

Quem acompanha o esporte que a Austrália prefere chamar de soccer sabe que a última temporada da A-League teve como campeão o azarão Central Coast Mariners, o time com menor orçamento da liga de futebol australiana.





Para entender o sucesso do clube de Gosford, é preciso citar o provérbio português que diz “é pelas beiradas que se come o mingau”. Em crise financeira e um elenco a mesclar atletas renegados e desconhecidos, o Central Coast Mariners surpreendeu toda gente ao aplicar uma sonora goleada por 6 a 1 na final contra o Melbourne City, justamente a equipa com mais dinheiro.



Sergio Raimundo já como membro da comissão técnica do Hibernian, da Escócia.



E cito o provérbio português não por acaso, pois há influência lusitana nesta sucesso. Na comissão do técnico inglês Nick Montgomery estava o lisboeta Sergio Raimundo





A dupla começou a trabalhar nas categorias de formação do Mariners em 2019. Foram quatro anos para que Montgomery, Raimundo e vários jogadores das categorias de formação chegassem ao estrelato máximo do futebol da Austrália, que é o título profissional da A-League.



O técnico inglês Nick Montgomery (terceiro da frente, da esquerda para direita), então do Mariners, ao chegar ao CommBank Stadium para a final da A-League. Sergio Raimundo está à direita dele, a olhar para o lado. Credit: Scott Gardiner/Getty Images



O sucesso levou a comissão técnica a alçar um voo mais alto. Atualmente, Nick Montgomery é o técnico do Hibernian, da Escócia, e levou o escudeiro português consigo.





O futebol escocês aprendeu a olhar com carinho para o soccer australiano a partir do sucesso do técnico Angie Postecoglou, ex-Socceroos, que foi bicampeão escocês pelo Celtic e hoje está no Tottenham Hotspurs, um dos principais clubes da Inglaterra.





A SBS em português conversou com Sergio Raimundo sobre a jornada de seis anos que viveu em terra australiana.



Sergio Raimundo, o atacante Jason Cummings e o técnico Nick Montgomery junto do troféu da A-League: antes considerado bad boy, Cummings foi 'recuperado' pelo Mariners e marcou três gols na final. Aos 39 anos de idade, tem a Escócia como o sétimo país de sua carreira profissional. Antes, se aventurou por Senegal, Áustria, Brasil, Canadá e Austrália, além de sua terra natal, onde atuou nas categorias de formação do Benfica. No Brasil, foi das categorias de base de um clube-empresa chamado Diamante Futebol Clube, do Rio de Janeiro.





Sergio Raimundo é licenciado em Ciências do Desporto e tem Mestrado em Educação Física na renomada Faculdade de Matricidade Humana de Lisboa, por onde já passaram treinadores como José Mourinho, Carlos Queiroz e Josualdo Ferreira.





Nesta conversa, Sergio Raimundo fala sobre sua carreira, a filosofia de trabalho, a vida na Austrália, o encontro e a afinidade com Nick Montgomery e sobre como a dupla comeu pelas beiradas o mingau do sucesso no Central Coast Mariners.