Silvia Renda, presidente da PAWA: "Cada mulher é suficiente, pode e chega onde quiser"

Silvia Renda é advogada de formação e comissária dos assuntos multiculturais do estado de Victoria, função que acumula com a de consultora chefe e intermediária para as relações entre a Australian Financial Complaints Authority (AFCA) e o governo australiano. Mas mesmo com uma situação profissional tão intensa, Silvia Renda ainda arranjou força para fundar a PAWA e assumir as funções de presidente e responsável máxima pela delegação da associação no estado de Victoria.





Sabendo bem que só unidas é que as mulheres conseguem 'furar' e impactar a sociedade, Silvia Renda não se esquece nunca de agradecer e homenagear toda a sua equipa de mulheres PAWA em Victoria, Perth, Queensland e NSW, que são para si “amigas e colegas sem as quais a PAWA não existiria”.





E começa logo por explica que o desejo de todas é materializar a principal missão da associação de mulheres portuguesas na Austrália:

Queremos dar voz, apoiar, ajudar a contornar obstáculos vários, a lutar contra a discriminação e preconceito, estabelecer contacto, a construir uma rede de colaboração... no fundo, queremos promover a saúde e o bem-estar da mulher portuguesa na Austrália de uma forma geral

Todas as mulheres portuguesas e oriundas de países de língua portuguesa são recebidas pela plataforma PAWA de braços abertos, principalmente as que se “deparam com problemas complicados nas suas vidas”, apela Silvia Renda.





E já são muitas as mulheres que fazem parte, e beneficiam da ajuda da rede PAWA: “temos cerca de 150 em Victoria, mais de 200 em NSW e muitas mais em Perth”, afirma Silvia Renda.





A delegação de Queensland será inaugurada no dia 19 de Março deste ano, uma data que curiosamente marca o Dia do Pai em Portugal. E embora a data não tenha sido pensada com este intuito, a verdade é que apresentar a PAWA às mulheres de Queensland numa data tão importante para os homens portugueses faz muito sentido.





Diz Silvia Renda que sempre viu a PAWA como uma associação de mulheres que “cresce lado a lado com os homens da comunidade”. Diz ela que só assim faz sentido.





A PAWA acredita que “os homens são atores da mudança e que o envolvimento deles é bem-vindo e muitíssimo importante para as mulheres da associação e da comunidade em geral” acrescenta a presidente da associação.





Para saber mais sobre todos estes assuntos, bem como acerca das parcerias que a PAWA tem estabelecido com outras associações australianas na área da saúde da mulher, do apoio à violência doméstica e da luta contra o preconceito e discriminação a todos os níveis, mas também sobre a relação especial que a associação tem com as “meninas-mulheres” da comunidade e até com os homens portugueses na Austrália... oiça a entrevista completa, clicando sobre a imagem de abertura deste artigo. PAWA, delegação de NSW Source: Foto de cortesia da PAWA No caso de querer fazer parte da PAWA, saiba que todas as mulheres da associação de Victoria, NSW, Austrália Ocidental e Queensland estão ‘lá’ para si, com o coração cheio e ouvido atento a si enquanto mulher única, às suas necessidades, às suas inquietudes, planos e ambições.

Vocês conseguem e podem fazer e chegar onde quiserem. Juntem-se a nós e unidas tudo será mais fácil para todas nós

Apela Silvia Renda, orgulhosa do tremendo sucesso da PAWA até à data, e confiante de que a associação, que apenas nasceu há quatro anos e já é aceite ao nível governamentalmente e reconhecida pelo seu trabalho e impacto na comunidade, pode chegar ainda mais longe. PAWA, delegação da Austrália Ocidental Source: Foto de cortesia da PAWA Conheça as atividades da PAWA através da sua página de Facebook, e daí explore as outras redes sociais onde a associação também marca presença:





Saiba tudo acerca da PAWA através do seu website:





Para participar nos próximos eventos agendados em três dos estados australianos onde a PAWA existe, fique atento a estas datas e dirija-se a estes locais:





Queensland





Dia Internacional da Mulher PAWA e lançamento da Pawa em Queensland





19 de março





Brisbane Portuguese Family Centre





11h da manhã





(Entre já em contacto com o Brisbane Portuguese Family Centre para garantir o seu lugar na festa)





Nova Gales do Sul





Dia Internacional da Mulher PAWA





19 de março





Excursão de um dia 'Southern Highlands Ladies Trip', com saída de Sydney às 8 da manhã e passeio por Mount Ashby Estate, Bowral e Moss Vale





(O evento está lotado, mas se mesmo assim quiser tentar a sua sorte, contacte através da página de Facebook)





Victoria





Dia Internacional da Mulher PAWA e celebração do 4º aniversário da associação





27 de Março





Clube Sol de Portugal





12h30 PAWA, delegação de Queensland a inaugurar este mês Source: Foto de cortesia da PAWA