Sucesso nos campos e nas quadras, brasileiro fez história e chegou à seleção australiana

Fazer história nos campos e nas quadras não é pra qualquer um. No Brasil, até Falcão, o maior jogador de futsal de todos os tempos, tentou, mas não conseguiu desenvolver seu talento nos gramados.





Na Austrália, em uma realidade diferente, um brasileiro foi capaz de se tornar ídolo atuando ao mesmo tempo no futsal e no futebol de campo.





Seu nome é Fernando de Moraes e ele é um dos personagens da série de podcasts “Uma pitada de Brasil no futebol australiano”, da SBS em Português.



Tenho muita gratidão por esse país. Representar uma seleção, ter o nome gritado pela torcida, é um sonho de criança que a Austrália me possibilitou realizar. Fernando de Moraes, jogador de futebol e futsal

Trajetória





Fernando Jorge Lima de Moraes nasceu em São Paulo e desde muito novo acompanhou o pai em jogos de futebol e futsal. Aos cinco anos de idade já levava as duas modalidades a sério, jogava bola sete dias por semana.





Apesar disso, chegou um momento, quando ainda estava no Brasil, em que ele resolveu pendurar as chuteiras.





“Tive minhas oportunidades no futsal e no futebol profissional no Brasil, mas eu via que estava ficando velho, já tinha maus 20, 21 anos, e nada acontecia".





Veio para a Austrália, como todos os imigrantes comuns, em busca de uma vida melhor, em meados dos anos 2000.





Com a ajuda de sua irmã, que já morava no país, conseguiu um teste no South Melbourne FC, um dos clubes mais tradicionais do futebol australiano.





"Eu mandei minha fita VHS na época, eles (do South Melbourne FC) gostaram, fiz o teste e, em 2005 cheguei ao clube. Daí foram quase dez anos no mesmo clube”, conta o brasileiro, que teve ainda uma rápida passagem pelo New Zealand Knights, time neozelandês que disputou a A-League.



Fernando de Moraes foi ídolo da torcida do South Melbourne FC, um dos mais tradicionais times de futebol da Austrália, onde atuou por dez anos. Source: Supplied Futebol e futsal





Logo em seus primeiros anos de South Melbourne no futebol de campo, Fernando teve também a oportunidade de ir para o futsal e rapidamente foi chamado para defender a seleção australiana, algo que no começo não foi bem visto pelo seu clube, mas que logo foi resolvido e tido como fator positivo para ambos os lados.





Fernando conta que a ascensão dele no South Melbourne FC foi rápida, então ele passou a ser importante para o clube.





"Quando veio a primeira convocação (para a seleção de futsal) e eu avisei ao clube, que questionou: ‘como assim futsal? Você trabalha aqui, a gente não pode te liberar’. Eu falei: ‘então vou pra outro time’. Aí eles deram um passo atrás e perceberam que isso seria uma coisa boa para todos”.





Copa do mundo pela seleção australiana





Fernando dividiu a rotina entre os campos e as quadras entre 2008, ano de sua primeira convocação para a seleção australiana, e 2016, quando aposentou do time nacional. Em 2012 disputou a Copa do Mundo e chegou a jogar contra o Brasil.





“Eu sou brasileiro e amo o Brasil, mas quando você tá em quadra não tem jeito, aí é Austrália. Joguei duas vezes contra o Brasil, a gente acabou perdendo, mas eu representei a camisa que eu estava vestindo”.



Fernando declara que ama o Brasil e torce pela nossa seleção, a não ser quando está em quadra defendendo a Austrália. Source: Supplied Futebol no Brasil x Futebol na Austrália





Hoje trabalhando na formação de novos atletas especificamente no futsal, Fernando compara a realidade do futebol no Brasil e na Austrália.





“O futebol australiano em geral é muito bom, tem muitos talentos, mas que se perdem no sistema. É difícil apontar só um motivo, mas eu acredito que eles tem muitas oportunidades na vida, então acaba chegando o momento que eles decidem não jogar mais futebol, vão pra outro esporte, ou vão estudar, fazer faculdade".



O futebol australiano tem muitos talentos mas alguns se perdem no sistema, pois aqui as pessoas tem várias possibilidades, diferente do Brasil. Fernando de Moraes, jogador de futebol e futsal

Fernando lembra que no Brasil é diferente, pois lá o futebol é o jeito mais rápido de uma pessoa que tem talento e se dedica ao esporte ter sucesso na vida.





"Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha dinheiro pra pagar faculdade, não tinha trabalho, então as pessoas, assim como eu, continuam tentando até chegar uma certa idade e esgotar as possibilidades”.





E acrescenta, “os treinadores estão dando muito valor ao físico, como por exemplo a quem corre mais de 10 ou 11 km por jogo. O habilidoso, canhotinho, não é valorizado porque não corre os 11 km. E aí acontece o que eu falei, eles talentos acabam se perdendo no sistema”.





Amor pelo futsal





Aos 42 anos, Fernando já não atua mais no futebol de campo, mas segue fazendo seus gols na quadra e sem perspectiva de parar.





“A alegria que eu tenho no futebol vem do futsal, então se eu parar de jogar futsal minha alegria acaba. Vou jogar enquanto meu corpo permitir”.





Essa entrevista com Fernando de Moraes faz parte da série de seis episódios da SBS em Português "Uma pitada de Brasil no futebol australiano.