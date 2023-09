Todo o território de Portugal continental entre a seca extrema e a seca severa

Com dados relativos ao passado dia 15 de Julho, a última monitorização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera destaca a diminuição dos valores de percentagem de água no solo em todo o território, especialmente grave nas regiões do interior Norte e Centro, no Vale do Tejo e nos distritos de Castelo Branco, Setúbal, Beja e Faro, com áreas nas quais os valores são “inferiores a 10% e iguais ao ponto de emurchecimento permanente”.







De resto, mantém-se a situação de seca em todo o território, verificando-se, em relação ao final do mês passado, um aumento da área em seca extrema, em particular na região Sul, no Vale do Tejo e nalguns locais do interior Norte e Centro. Há 50,8% do país em situação de seca severa e 48,9% em seca extrema. Apenas 0,3% ainda se encontra em seca moderada.







O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou nesta sexta-feira um conjunto de novas medidas para a redução do consumo de água. Vão, designadamente, avançar centros de dessalinização e vai ser dada prioridade ao tratamento e reciclagem de águas residuais.







Mas o ministro também avisou que vamos ter que nos habituar a viver com menos agua, todos, as atividades agroindustriais também, os setores económicos, e temos todos que olhar para aquilo que são as oportunidades que temos.



É generalizado o reconhecimento de que o problema não é meteorológico, é climático.