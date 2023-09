Tudo o que você precisa saber sobre testes rápidos de COVID, e quais são os mais precisos

O número de casos de COVID-19 tem aumentado em Nova Gales do Sul, NSW, Victoria e outros estados. Com isso, os centros de testes PCR de COVID estão ficando cada vez mais cheios, com longas filas de espera, não só nos dois estados mais populosos do país mas também em Queensland, na Tasmânia, no Território da Capital Australiana, ACT, e outras jurisdições.





Para evitar enfrentar longas filas e ainda mais longos períodos de espera para receber o resultado, até cinco dias em alguns lugares, muitas pessoas tem recorrido a testes rápidos que podem ser feitos em casa, pelo menos para um primeiro diagnóstico.





Os testes rápidos ainda não estão disponíveis na Austrália Ocidental, WA e Austrália do Sul, SA, mas quem mora nos outros estados e territórios pode comprá-los para usar quando achar necessário.





O que exatamente são os testes rápidos de COVID? Onde você pode comprá-los? Que marca você deve comprar? Quanto eles custam? Como fazer o teste por conta própria? E o quanto eles são efetivos?





Vamos responder a todas essas questões a seguir.





O que são os kits de teste rápido de antígeno?





Os centros de teste ao redor da Austrália realizam testes PCR, que buscam pelo material genético SARS-Cov-2 para diagnosticar a infecção.





Eles são considerados o melhor padrão para detectar a infecção, mesmo nas suas fases iniciais, quando o paciente ainda nem desenvolveu os sintomas.





Graças à nova variante ômicron e às crescentes viagens domésticas e internacionais, os locais de testes estão cada vez mais cheios.





Em novembro, o TGA aprovou o uso de 15 kits de testes rápidos de antígeno para que as pessoas possam usar em suas casas e locais de trabalho para detectar o vírus sem a ajuda de um médico ou profissional de saúde.





Onde é possível comprá-los e por quanto?





Os kits de testes rápidos podem ser comprados em estabelecimentos comerciais como supermercados e farmácias, além de lojas online.





O custo desses kits varia de acordo com o tamanho do pacote e quantos testes contém mas, de modo geral, o preço varia de A$10 a A$20 por teste.





Os locais que vendem esse tipo de teste só podem comercializar os 15 tipos que foram aprovados pelo TGA.





Qual teste rápido de antígeno comprar?





A tabela abaixo dá um rápido panorama dos 15 kits de testes rápidos aprovados pelo TGA e algumas informações-chave sobre eles. Source: Supplied Para mais informações sobre cada um desses kits, incluindo o nome do fabricante e a data de aprovação, visite a página do TGA sobre os kits de testes rápidos de antígeno .





Como fazer o auto-teste?





Dependendo do kit que você escolher, há três formas de fazer o auto-teste.





Você pode optar por um kit que usa cotonetes nasais. Mas se você os considera invasivos, pode optar por kits que utilizam o método de ‘fluido oral’ ou aquele que utiliza o método da ‘saliva’. Em ambos os métodos é preciso tossir algumas vezes e coletar a saliva, mas no método da ‘saliva’ não é necessário cuspir.





É importante seguir os passos e as instruções que vem no kit que você for utilizar. Não fazer o teste de forma correta pode gerar resultados equivocados.





Todos os testes só devem ser usados uma única vez.





Assim que você concluir o teste, é importante descartá-lo com responsabilidade. As instruções de como descartar o teste geralmente estão contidas no kit, mas se esse não for o caso, coloque o teste usado em um saco plástico que possa ser selado e descartado no lixo doméstico.





Os testes rápidos de antígeno são precisos?





Em uma resposta curta, eles não são tão precisos quanto os testes PCR de COVID-19, principalmente nos primeiros dias da infecção.





Em uma resposta mais longa, ainda assim eles oferecem um alto nível de precisão já que os requerimentos do TGA de performance desses kits estão alinhados com as especificações técnicas da OMS, Organização Mundial da Saúde, que requer que os kits tenham ao menos 80% de sensibilidade clínica.





A sensibilidade clínica de um kit de teste rápido de antígeno é medida com base na concordância de porcentagem positive ou PPA (positive per cent agreement).





PPA é a proporção de indivíduos que produziram um resultado positivo do teste usando um teste rápido em comparação com um resultado positivo fazendo um teste PCR de laboratório.





Quanto mais alto o PPA, mais alta a sensibilidade clínica.





O PPA de 80% é a base para a aprovação de um kit de teste rápido de antígeno pelo TGA na Austrália. O TGA denomina esse nível de 80% de PPA em um teste como “sensibilidade aceitável”.





O PPA de 90% é considerado pelo TGA como de “alta sensibilidade”, enquanto o PPA de 95% é considerado de “muito alta sensibilidade”.

O TGA não destaca mais uma marca do que outra dos testes rápidos aprovados pelo órgão, já que todos cumprem os requerimentos da OMS, Organização Mundial da Saúde.





Mas baseado na tabela acima, você pode optar por exemplo por um kit de teste de “saliva” com “sensibilidade clínica muito alta” em vez de “aceitável” ou “alta”.





O que fazer se o teste der positivo?





Se o seu teste rápido mostrar um resultado positivo, você deve imediatamente fazer um teste PCR. Você deve se isolar no período entre o resultado do seu teste rápido até receber o resultado do teste PCR. Se o seu teste PCR for positivo, você deve seguir as diretrizes do governo.





O que fazer se o teste der negativo?





Se o seu teste rápido mostrar um resultado negativo, é menos provável que você esteja infectado por COVID-19, mas ainda assim você deve seguir as recomendações dos órgãos públicos de saúde para evitar que o vírus se espalhe.