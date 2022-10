Uma pitada de Brasil no futebol australiano: a nova série de podcasts da SBS em Português

By Mariana Gotardo, Eduardo Vieira

Ano de Copa do Mundo é especial para o brasileiro. A expectativa de ver nossa seleção brilhando toma conta da alma do nosso povo. A gente vira especialista em futebol, mesmo quem não está habituado a acompanhar o esporte.





Nos dias de jogos pintamos as ruas, fazemos festa, e paramos o que for: trabalho, estudos e outras atividades só pra ver a nossa seleção jogar.





Na Austrália a história é um pouco diferente. O país acompanha as Copas do Mundo sem muito alarde, de forma mais discreta, mas reconhecendo a importância e grandeza do evento.





Advertisement

E como bons brasileiros, mesmo do outro lado do mundo, já estamos em clima de Copa. Da Copa do Catar de 2022. Aproveitando então essa vibração, vamos mostrar para você a presença brasileira no futebol australiano.





O futebol brasileiro tem mais influência na Austrália do que podemos imaginar. E é isso que apresentamos nessa série de seis episódios, com brasileiros que deixaram e ainda deixam suas marcas no esporte australiano.





Fernando de Moraes, Luccas Pereira, Cássio, Bobo, Jonas Rodrigues e Mariel são os personagens da nova série de podcasts da SBS em Português, "Uma pitada de Brasil no futebol australiano", e vão nos falar sobre suas contribuições para o desenvolvimento do esporte no país.





Os episódios serão publicados semanalmente até a data do início da Copa do Catar de 2022. A série estreia nesta quinta-feira, 13 de outubro.