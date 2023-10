Mineiro: "O sucesso do brasileiro aqui na Austrália é o sucesso de todos nós"

Aos 45 anos, o ex-craque Carlos Luciano da Silva, o Mineiro, aceitou um novo desafio na vida.





Ele deixou a vida na Alemanha, onde morou com a família por 13 anos e se tornou cidadão, para começar vida e carreira nova na Austrália, onde aceitou o convite para treinar o time feminino do Essendon Royals, clube que disputa a primeira Liga do Estado de Victoria.





Depois de um processo que durou quase três anos, Mineiro recebeu a residência permanente na Austrália por excelência na profissão.





O visto Distinguished Talent é um visto de residência permanente dado pelo Departamento de Imigração australiano para pessoas que possuem um histórico internacionalmente reconhecido de realizações excepcionais e notáveis ​​em um campo elegível, seja esporte, artes ou na área acadêmica e de pesquisa. Mineiro: "Quero contribuir com minha experiência para que o futebol possa ganhar ainda maior projeção na Austrália" Source: LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images Ele veio em definitivo para Melbourne em janeiro de 2020 e ser técnico de um time de futebol não estava em seus planos. Mineiro esteve no país outras vezes para oficinas de futebol convidado pelo projeto HASA , quando surgiu o convite para o Essendon Royals.





"Eu trabalhava com agenciamento de atletas do futebol feminino no Brasil e na Alemanha, e perguntaram se eu topava o desafio de ser técnico. Acabei aceitando e estou muito contente com essa oportunidade."





Mineiro passou por todo um processo de seleção, foi entrevistado por um painel que teve a presença de diretores do time, algumas jogadores e do diretor de futebol do Essendon Royals, Vaughn Coveny. "Nossa expectativa é que, sob a direção de Mineiro, o time consiga crescer ainda mais," diz Vaughan Coveny à SBS em Português.





A contratação de Mineiro ganhou boa repercussão tanto na mídia australiana como no Brasil, com o anúncio sendo amplamente divulgado nas mídias sociais e canais esportivos de ambos os países.

Quero tentar contribuir com a minha experiência e carreira para que o futebol possa ganhar ainda maior projeção na Austrália

Novo passo na carreira: técnico do Essendon Royals





O Essendon Royals faz parte da primeira Liga Estadual Norte de Victoria que conta atualmente com 10 times. Se o time terminar entre os dois primeiros em 2021 será promovido para a Liga Nacional da Competição Feminina em 2022.

Agora com a diminuição das restrições do coronavírus em Victoria, ele está ansioso para começar a trabalhar.





"Não tem data para começar os trabalhos, não consigo começar o planejamento. Mas nossa vida sempre é um desafio, minha família sempre me apoiando. Fiquei muito confiante que as coisas vão dar certo, vai ser um trabalho que vai contribuir muito e acrescentar muito na minha vida."





O ex-jogador está feliz em trabalhar com o futebol feminino em um país onde há espaço para desenvolver a modalidade.





"As Matildas são uma grande referência na Austrália. O futebol tem evoluído e ganhado respeito no país. Acredito que com o masculino também será assim, apesar de caminhar com passos mais lentos. Mas a infraestrutura e a dedicação das atletas me chamaram a atenção."

Vaughan Coveny, diretor do Essendon Royals: "Com certeza Mineiro vai trazer o jeito brasileiro de jogar ao Essendon Royals e estamos muito felizes com isso." Source: Essendon Royals Da Alemanha para Melbourne





Depois de 13 anos na cidade de Recklinighausen, na Alemanha, o jogador disse que a mudança para Melbourne veio em boa hora.

Chegamos a Melbourne no momento certo, se tivesse atrasado mais duas ou três semanas, com queimadas e o coronavírus, não sei se daria certo. Mas chegamos, as crianças estão bem na escola, falando inglês, e a adaptação foi bem melhor do que imaginava.

Ele veio direto da Alemanha e ainda não tem o inglês perfeito. Mas para quem aprendeu alemão, nada é impossível.





"Quando eu estava começando a me acostumar com o alemão, uma língua super difícil… [para tirar a cidadania alemã] a gente conseguiu passar por uma bateria de provas, escrita e falada. Morando aqui, a gente vai acrescentando vocabulário, a língua local. Em casa quem mais sofreu com a língua sou eu, mas tenho que trabalhar, dar os treinos, tem que falar, não tem como me esconder."

Sob a direção do técnico Mineiro as jogadoras do Essendon Royals vão ter uma bateria de jogos em 2021 e a esperança é que com a contratação do respeitado ex-craque a torcida também cresça. "Gostaria de convidar a todos a assistirem os jogos do Essendon Royals e apoiar a gente. Com certeza o sucesso do brasileiro aqui na Austrália é o sucesso de todos nós," diz.





Mineiro foi campeão do mundo pelo São Paulo em 2005 - marcou inclusive o gol decisivo do Mundial - e atleta da seleção brasileira na Copa de 2006, e tem passagens por Hertha Berlin, Chelsea e Schalke 04 na Europa.

READ MORE Tatuadora brasileira de Sydney ganha residência permanente por excelência na profissão