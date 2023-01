ਐਨਜ਼ੈਕ ਡੇਅ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਐਨਜ਼ੈਕ ਡੇਅ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਪੋਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿੰਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1915 ਵਿੱਚ ਐਨ ਇਸੇ ਦਿੰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲੀਪੋਲੀ ਪੈਨੀਸੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਇਨ ਡਾਅਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਇਸ ਦਿੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਣ ਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।





ਐਨਜ਼ੈਕ ਡੇਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਡਾਅਨ ਸਰਵਿਸ’।





ਇਸ ਡਾਅਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਗਨਫਾਇਰ ਬਰੇਕਫਾਸਟ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸੋਸੇਜਸ, ਬਰੈਡ ਰੋਲਸ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਰੰਮ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।







ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਪਲੇਸ ਵਿਚਲੇ ਸਿਨੋਟੈਫ ਅਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਚਲੇ ‘ਸ਼ਰੀਨ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇੁਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਰਾਇਨ ਡਾਅਸਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰ ਐਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।





ਸੰਕਰ ਨੈਡੇਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੈਲਬਰਨ ਸਥਿਤ ਆਰ ਐਸ ਐਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਲੈਗੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ ਵਾਲੇ ਦਿੰਨ ਸਫੇਦ ਪੋਪੀ ਫਲਾਵਰ ਲਗਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਐਨਜ਼ੈਕ ਡੇਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜ਼ੈਕ ਡੇਅ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੋਰ ਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।





ਅਤੇ ਏਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ।





ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਏ ਡਬਲਿਊ ਐਮ ਡਾਟ ਗਵ ਡਾਟ ਏਯੂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਐਨ ਏ ਏ ਡਾਟ ਗਵ ਡਾਟ ਏਯੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।





