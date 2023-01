Available in other languages

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 9 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।





