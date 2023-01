ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਾਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਨਿਜੀ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਸੁਪਰ’, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਪਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।





ਐਨ ਜੀ ਐਸ ਸੁਪਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਲੌਰਾ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।





ਲੌਰਾ ਰਾਈਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।





ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 9.5% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਹ 12% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸੁਪਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਲਿਕ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੌਰਾ ਰਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।





ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਸੁਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸੁਪਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੌਰਾ ਰਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।





ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁੱਦ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਫੰਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੁਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।





ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੋਖਾ ਹੈ।





ਲੌਰਾ ਰਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।





ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।





ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੌੜੀਂਦਾ ਸੁਪਰਫੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।





ਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਨੋਕਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।





Where to find more information

If you want to learn more about super, the

, and the

, some super funds provide information in a range of languages.