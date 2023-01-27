Australia Day tarikh Januari 26 dukkor ar mosola ár din rogiyoí First Nation ólla

Januari 26 oíyede ki tarikh zibat awami cútti din,zeçe bbq bana ar gorom ór mousam cutti hotom oíyede yan bana.Iba oíyedki din ziba cot cot Australia ar manúic ór hedmot goíjjede yan ór inam izot dibar .
First Nation ór manúic ólla,din iba bilku alok.Iba oíyede ki matam goribar din,kolonial curu oíyede din ,zéítte neíki British ye kobsa goíjjé yan olla boli laraí oíye,genocide oíye,foroki oíye ar hoto dilla zulum ókkol oíye First Nation ór manuic óre ar tarar hoto solsila óre.
Yan loí alok,hazar hazar noya hijrit gori aíccede itara tarar Australia ár sitizen bonor kuci mana.
Ki din ziba khilaf ase foílla kectti foicce din iba banaí bo,ya majmuk comaj eík bouta loí aí din banade iba banaí bo,majmuk cómaj ór butore soal iba gure.
'Apna mehsus iba arattu foída gora foribo'
2021 Census ór mutbek yé,7 million ór ore manúic ya ni 29.3 persen Australia ár manúic ór butore ,oíyede zaga nó hode iín ór butore yo hoddeíki be dec ót oíyede yan.
Assefa Bekele, Sydney ir Ethiopiancomaj ottu, Indigenous comaj loí ham goíjje ar First Nation manúic ór tarek zanibolla beci foson gorer
Ibaye hoddeíki yan beci zoruri déíki apna mehsus goribolla har uggwa cómaj ór butore.
''Hamaka fotti zon,fotti sitizen ar has gori zitara be dec óttu aícce ar Indigenous Australia ár manúic zitara 60,000 bosor fan ase,beggun óttu apna mehsus gora foribo,"Hodde Mr Bekele.
''Ar yan behtor deíki ,histori tarek baça ó,cómaj ór solasol baço zin ólla boli apna ar doro cómaji talukat foída ó fan.
''Añrtu hono mosola naí tarik bodoli bolla,Australia bodolller añro munntu zar ar zomona loi bodola foribo.
Australia is a multicultural country and every single part of the Australian culture needs to be respected.Asefa Bekele
"akhir ót añarattu bana sukun canti ar fuñwati aside yan zoruri oíyede."
'Golot din kuci banai bar'
Butchulla ar Gubbi Gubbi man, Gavin Somers, oiyedeiki gana leikede ar gana gade.Ibaye hoddeíki óí yan beci zoruri Australia ar din ekan banai bar kintu zéí tarik yala asé iba oíyedéíki golot tarikh.
“Añarattu iíndilla uggwá tarikh lagedde ki ziba loí,fohor ar har uggwa afaçi ar majmuk cómaj ór fu nwati banai farede iíndilla," Mr Somers ye hodde.
"Yan zoruri din iba fuñwati banon .”
Australia Day Ottu muckil soal neílé
Ngarrindjeri ar Kaurna man ar CEO KWY, ziba uggwa neíki non-profit, ar Aboriginal comaj ye solade organisation, Craig Rigney, hodde Australia Day óttu mockil soal ókkol neílé.
On Australia Day, we should take a moment to ask ourselves: 'How do we see each other?'Craig Rigney
"Añara muntu ekkui fuwan baçi faride iíndilla deíki né" Mr Rigney said.
" Añarar maksud makam,r samner zindigi toya gora foribo,ar kengóri nizore soluk goíjjum ar oinno soluk goíjjum yan o,"
Kiccu state ót,loukelcouncil 26 Januari ít sitizen dede yan no gosse zindilla neíki Wurundjeri Woi-Wurrung zomin ót ar Kulin Nation manúic ór.
Cr Angelica Panopoulos Credit: Angelica Panopoulos
Council Mayor, Angelica Panopoulos, hodde ki Januari 26 iba oíyedeik tarik cot bosor ór duk faíyede curur Firts Nation ór manúic ólla.
“Iba oíyede kin din ( 1788)zeíthe captain Arthur Philip (First Fleet) Australia foícce ar genocide curu oíye ,"iba ye hodde.
“Ajo hoto jeneration ór terauma ókkol asé,beí insafasé ajo (colonisation).
"Eítalla beci zoruri deíki First Nation or manúic ór hota funi bolla zeítte tarar ho 26 Januari din iba nó banaí bolla ."
Mr Rigney ehodde ki “Añarattu mauka asé cikibar,cikaí bar ar funi bar cómaj ór uggwa nation oíyeré."
Mr Rigney says it's time Australia listened and learned from those uncomfortable with the current date of Australia Day.
"Ei comaj ór hissa oíye ,Australia ar manúic oíye añara izot gori faíjjum."
Kinntu hon din manúic yé din iba banaí bo yan ajo ekan faç faç gorede jinis.
Ehon banadde din iba 26 Januari yo noya bana curu oíyedeiki 1994. .