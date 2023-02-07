Все взрослые австралийцы вскоре смогут получить дополнительную бустерную прививку от COVID-19

Все взрослые, у которых не было ревакцинации COVID-19 или подтвержденного случая заражения вирусом в течение последних шести месяцев, смогут получить еще одну бустерную прививку.





Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что правительство приняло рекомендации Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI), которые вступают в силу с 20 февраля.





Рекомендация по бустерной вакцинации предназначена для людей, чья последняя привика от COVID-19 или инфекция COVID-19 были шесть или более месяцев назад, независимо от того, сколько доз вакцины этот человек получил ранее.



Mark Butler says extended booster eligibility will add greater protection from the virus. Source: AAP / Lukas Coch Эксперты ATAGI рекомендовали всем, кто находится в зоне риска тяжелого заболевания — людям в возрасте 65 лет и старше, а также молодым людям с сопутствующими заболеваниями, инвалидностью или сложными медицинскими состояниями — в этом году получить бустерную дозу.





Дополнительная бустерная доза не будет предоставляться лицам моложе 18 лет, за исключением случаев, когда у детей в возрасте пяти лет и старше есть проблемы со здоровьем, из-за которых их риск тяжелого течения заболевания выше.



Бустерные вакцины мРНК, специфичные для варианта Omicron, предпочтительнее других вакцин: четыре миллиона доз уже доступны и еще 10 миллионов поступят в конце этого месяца.



