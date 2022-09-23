У вас проблемы в памятью и орфографией после COVID?

Highlights Эксперты говорят, что затуманенность сознания распространена среди людей с длительным COVID.

Это состояние обычно носит временный характер и проходит само по себе.

Проконсультируйтесь с врачом общей практики, если оно сохраняется более восьми недель.

Эксперты говорят, что физические и умственные упражнения, такие как собирание пазлов видеоигры, могут помочь ускорить выздоровление.

Менеджер проекта из Сиднея Дайан Уоттс не могла вспомнить, как пишутся определенные слова и как устроены некоторые бизнес-процессы, когда вернулась на работу после COVID.





«Мне нужен был кто-то, кто бы сидел со мной и заново показывал мне, как устроены процессы», — рассказала г-жа Уоттс SBS.





Г-жа Уоттс заразилась коронавирусом в июне и считает, что у нее мог развиться длительный COVID, который обычно возникает в течение трех месяцев после заражения.



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Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса заявляет, что теста на длительный COVID нет. Его диагностика состоит в искючении врачами других состояний с аналогичными симптомами.





Распространенные симптомы длительного COVID, или постковидные симптомы, включают в себя затуманенность сознания, проблемы с памятью, концентрацией внимания, сном, речью, а также депрессию или тревожность и слабость.





Кроме того, возможны одышка или затрудненное дыхание, постоянный кашель, боль в груди, мышечные боли, потеря обоняния или вкуса и повышенная температура.





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"Туман в голове" из-за COVID

"Туман в голове" (COVID fog) - это не медицинский термин, обычно он используется для описания когнитивных проблем, таких как трудности с мышлением, концентрацией внимания и памятью после COVID.





Министерство здравоохранения и ухода за пожилыми людьми не имеет статистике по "туману в голове" в Австралии.





Доцент и директор клиники для лечения длительного COVID-19 в St Vincent's Hospital в Сиднее Стивен Фо говорит, что это состояние распространено среди людей, страдающих длительным COVID.



Около 10-25 процентов пациентов, обратившихся в клинику, сообщают о "тумане в голове" после COVID. Еще больше пациентов сообщают о когнитивных трудностях

Диагностика затуманенного сознания при COVID

Врач и ученый из Сиднея, невролог Сону Бхаскар говорит, что диагностика затуманенного сознания при COVID может быть сложной задачей, поскольку это «опыт человека чувствовать себя зыбко или испытывать трудности с концентрацией внимания после выздоровления от COVID-19».





«Часть переживших COVID-19 может испытывать длительные неврологические и когнитивные проблемы», — говорит д-р Бхаскар.





Профессор Фо говорит, что диагностика "тумана в голове" при COVID не может ограничиваться одним фактором. Тревожность и слабость также влияют на когнитивное мышление.





«Мы должны смотреть на контекст, когда имеем дело с затуманенным сознанием при COVID», — говорит он.





Профессор Фо считает, что люди, работа которых требует высокой концентрации, например, юристы, врачи и те, кто работают с большими потоками информации, по-видимому, больше страдают от этих симптомов.





«Затуманенность сознания при COVID можно считать серьезным состоянием для тех профессий, где нельзя допускать даже незначительную потерю концентрации».



Что делать, если у вас "туман в голове" после COVID?

В большинстве случаев затуманенность сознания при COVID носит временный характер и проходит сама по себе.





«Во-первых, не паникуйте. Вряд ли она будет постоянной. Дайте себе время», — уверяет профессор Фо.





Решение связанных с этим проблем, таких как тревожность или депрессия, может помочь уменьшить затуманенность сознания.





Профессор Фо советует людям поговорить со своим лечащим врачом или терапевтом, если симптомы сохраняются через восемь недель после заражения.



Большинство людей могут справиться с этим дома, маленькими шагами. Но не переусердствуйте. Просто сбавьте обороты и делайте несколько легких упражнений.

Доктор Бхаскар добавляет, что когнитивные упражнения, такие как видеоигры, также могут помочь.





Мисс Уоттс не ходила к врачу с затуманенностью сознания, но следила за симптомами, чтобы убедиться, что она снижается.





«Я медленно возвращалась к тому, чтобы быть активной, и всегда хорошо питалась», - говорит она.





«Затем, через четыре недели после заражения, "туман в голове" внезапно рассеялся», — вспоминает г-жа Уоттс.



Эксперты считают, что туман COVID может в большей степени затронуть людей с высокими требованиями к работе. Credit: Hinterhaus Productions/Getty Images

Дальнейшие исследования

Необходимы дополнительные исследования для точного измерения воздействия COVID-19 на различные системы организма, включая неврологическую систему.





Недавнее исследование, опубликованное в журнале Lancet Psychiatry , показывает, что некоторые люди по-прежнему сталкиваются с более высоким риском неврологических и психиатрических проблем, включая затуманенность сознания, деменцию и психоз, даже спустя два года после заражения COVID-19.





Кроме того, исследование под руководством La Trobe University, опубликованное в Nature Communication, показало, что неврологические симптомы после COVID похожи на симптомы при болезни Альцгеймера и деменции.





Ведущий исследователь, доктор Ник Рейнольдс сообщил SBS, что препараты, разработанные для лечения болезни Альцгеймера и деменции, могут быть перепрофилированы для лечения неврологических симптомов после COVID в будущем.



