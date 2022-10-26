Бронетехника, помощь в обучении военных: Австралия объявила о дополнительной поддержке Украины

Австралия выделит Украине дополнительно 30 машин Bushmaster и также отправит до 70 инструкторов сил обороны в Великобританию в рамках очередных усилий по поддержке Киева.





Таким образом, общее количество обещанной Украине бронетехники достигло 90 штук.





Но когда и где они будут переданы, а также сколько уже доставлено, держится в секрете из соображений безопасности.





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В январе персонал австралийской армии будет направлен в Великобританию для участия в возглавляемой Великобританией операции по обучению украинских военнослужащих.





Австралийские военнослужащие не будут въезжать на территорию Украины.



Ukrainian recruits during training at a military base with UK Armed Forces in Southern England, on 12 October, 2022. Source: AAP, AP / Kirsty Wigglesworth Министр обороны Ричард Марлес заявил, что присоединение австралийских войск к операции INTERFLEX направлено на помощь в подготовке украинских военных к продолжению борьбы с российской агрессией.





Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что Австралия продолжит отстаивать свободу и демократию.





«Речь идет не только о суверенитете Украины — мужественный народ Украины защищает международное право, правила и нормы», — сказал он.





После объявления о новой помощи общая сумма австралийской поддержки Украины достигла 655 миллионов долларов, включая 475 миллионов долларов в виде военной помощи.





Дополнительные расходы будут поступать от министерства обороны после того, как во вторник в федеральном бюджете было объявлено, что правительство предоставит Украине более 210 миллионов долларов в течение пяти лет.



