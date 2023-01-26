Астероид размером с грузовик пролетит на «самом близком из когда-либо зарегистрированных» расстояний от Земли

Key Points Астероид, известный как 2023 BU, обнаружен в субботу.

Считается, что его диаметр составляет от 3,5 до 8,5 метров.

Впервые его заметил астроном-любитель Геннадий Борисов в обсерватории Марго в Крыму.

Астероид размером с грузовой автомобиль должен пролететь мимо Земли, что станет одним из самых близких приближений, когда-либо зарегистрированных.





НАСА утверждает, что при сближении в пятницу шансов на столкновение астероида с Землей нет.





Космическое агентство США заявило, что недавно обнаруженный астероид пролетит на высоте 3600 км над южной оконечностью Южной Америки, а его ближайшее сближение произойдет в 11:27 утра по AEDT в пятницу.



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Расстояние до астероида в это время будет в десять раз ближе, чем до спутников связи, летающих над нами.





По словам ученых, даже если бы космический объект подошел еще ближе, большая его часть сгорела бы в атмосфере, а некоторые из наболее крупных кусков, возможно, упали бы в виде метеоритов.





Система оценки опасности столкновения НАСА, названная Scout, быстро исключила столкновение, как сказал ее разработчик Давиде Фарноккиа, инженер Лаборатории реактивного движения агентства.





«Но, несмотря на очень немногочисленные наблюдения, тем не менее удалось предсказать, что астероид совершит чрезвычайное сближение с Землей», — говорится в заявлении г-на Фарноккиа.



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«На самом деле, это одно из самых близких приближений известного околоземного объекта из когда-либо зарегистрированных».





Считается, что обнаруженный в субботу астероид, известный как 2023 BU, имеет диаметр от 3,5 до 8,5 метров.





Впервые его заметил астроном-любитель Геннадий Борисов в обсерватории Марго в Крыму.





В течение нескольких дней астрономы всего мира провели десятки наблюдений, что позволило им уточнить орбиту астероида.



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Г-н Борисов уже засветился в СМИ в 2019 году, когда с помощью самодельного телескопа обнаружил комету, позже названную 2I/Борисов, которая пересекла нашу Солнечную систему на пути из отдаленного космоса.





Траектория астероида 2023 BU будет резко изменена гравитацией Земли, как только он приблизится.





По данным НАСА, вместо того, чтобы вращаться вокруг Солнца каждые 359 дней, он будет двигаться по овальной орбите продолжительностью 425 дней.



