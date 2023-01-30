Австралия и Франция анонсировали совместный план поставок в Украину артиллерийских снарядов

Key Points Франция и Австралия подписали партнерское соглашение о поставках боеприпасов в Украину.

Встреча проходит на фоне потепления отношений между Австралией и Францией.

Для Украины будет изготовлено несколько тысяч 155-мм снарядов.

Министр иностранных дел Пенни Вонг и министр обороны Ричард Марлес объявили о планах Австралии и Франции по совместному производству боеприпасов для Украины.





Они провели ночную пресс-конференцию в Париже вместе с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна и министром вооруженных сил Себастьяном Лекорню.





«Мы очень рады, что можем сегодня объявить, что Австралия и Франция совместно работают над поставками 155-миллиметровых боеприпасов в Украину... чтобы убедиться, что Украина сможет продержаться в этом конфликте и завершить его на своих условиях, — сказал г-н Марлес.



«Это станет новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью».





Г-н Лекорню сказал, что будет изготовлено несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов, при этом Австралия поставляет порох, а французская фирма Nexter производит боеприпасы.





«Это партнерство позволит нам со временем, в ближайшие недели и месяцы, помочь Украине», — сказал г-н Лекорню.



Встреча проходит на фоне потепления отношений между Австралией и Францией после того, как эти отношения пошатнулись, когда предыдущее коалиционное правительство решило отказаться от многомиллиардной сделки по подводным лодкам с европейской страной в пользу атомных подлодок в рамках пакта безопасности AUKUS.





Г-жа Колонна упомянула о недавней напряженности, когда приветствовала австралийских министров.



