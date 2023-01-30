Австралия и Франция анонсировали совместный план поставок в Украину артиллерийских снарядов

Австралия и Франция будут совместно предоставлять боеприпасы для Украины, заявили министры двух стран в Париже.

Four people standing at the top of a staircase

French Foreign Affairs minister Catherine Colonna and French Defense Minister Sebastien Lecornu greet Defense Minister Richard Marles and Foreign Minister Penny Wong prior to their joint meeting at Quai d’Orsay in Paris, France. Source: EPA / Yoan Valat

Key Points
  • Франция и Австралия подписали партнерское соглашение о поставках боеприпасов в Украину.
  • Встреча проходит на фоне потепления отношений между Австралией и Францией.
  • Для Украины будет изготовлено несколько тысяч 155-мм снарядов.
Министр иностранных дел Пенни Вонг и министр обороны Ричард Марлес объявили о планах Австралии и Франции по совместному производству боеприпасов для Украины.

Они провели ночную пресс-конференцию в Париже вместе с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна и министром вооруженных сил Себастьяном Лекорню.

«Мы очень рады, что можем сегодня объявить, что Австралия и Франция совместно работают над поставками 155-миллиметровых боеприпасов в Украину... чтобы убедиться, что Украина сможет продержаться в этом конфликте и завершить его на своих условиях, — сказал г-н Марлес.
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«Это станет новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью».

Г-н Лекорню сказал, что будет изготовлено несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов, при этом Австралия поставляет порох, а французская фирма Nexter производит боеприпасы.

«Это партнерство позволит нам со временем, в ближайшие недели и месяцы, помочь Украине», — сказал г-н Лекорню.
Встреча проходит на фоне потепления отношений между Австралией и Францией после того, как эти отношения пошатнулись, когда предыдущее коалиционное правительство решило отказаться от многомиллиардной сделки по подводным лодкам с европейской страной в пользу атомных подлодок в рамках пакта безопасности AUKUS.

Г-жа Колонна упомянула о недавней напряженности, когда приветствовала австралийских министров.

"Впервые наши консультации проходят на таком уровне - в так называемом формате 2+2 - после инцидента, к которому я не буду возвращаться", - сказала она.
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Published 31 January 2023 at 7:16am, updated an hour ago at 7:18am
Source: AAP
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