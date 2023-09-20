Пенни Вонг заявила про «отчаявшегося» Владимира Путина, в то время как Австралия поддерживает Украину в суде

KEY POINTS Украина пытается оспорить оправдание российского вторжения в суде ООН.

Генеральный прокурор Австралии заявил, что суд обладает юрисдикцией рассматривать это дело.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что Россия нарушает устав ООН.

Официальные представители Австралии присоединились к представителям более чем 30 стран на самом высоком суде Организации Объединенных Наций, где Украина оспаривает утверждения России о том, что их вторжение было осуществлено для предотвращения геноцида.





Через несколько дней после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года украинские официальные лица подали жалобу в Международный суд ООН, утверждая, что российские лидеры нарушают международное право, используя ложные утверждения о геноциде на востоке Украины для оправдания своего вторжения.





Представители России продолжают обвинять Украину в совершении геноцида.



Australia has delivered an intervention in support of Ukraine at the International Court of Justice. Source: AAP, AP / Peter Dejong Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что Россия нарушает Устав ООН, который защищает суверенитет и территориальную целостность каждой страны.





«Ничего из того, что говорит или делает Россия, не может отвлечь от этого факта», — сказала она журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду (по австралийскому времени).





«Россия активно распространяет дезинформацию и ложную информацию об этой войне... и... то, что мы наблюдаем, это страны, включая Украину, которые противостоят этому».





Она добавила, что тот факт, что президент России Владимир Путин взаимодействует с диктатором Ким Чен Ыном из Северной Кореи, «говорит о том, насколько он в отчаянном положении».



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Представители 32 стран, включая Кипр, Францию, Германию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию, выступили с интервенциями в поддержку Украины во Дворце мира в Гааге.





Государственный адвокат Стивен Донагью представил интервенцию Австралии в среду вечером по австралийскому времени, аргументируя, что суд обладает компетенцией рассматривать это дело.





Генеральный прокурор Марк Дрейфус говорит, что ложные обвинения в геноциде подрывают установленный на правилах международный порядок, и интервенция Донагью «демонстрирует непоколебимую позицию Австралии в поддержке фундаментальных правил международного права и целостности Конвенции о геноциде».





Австралийские официальные лица продолжают призывать Россию немедленно вывести свои вооруженные силы из Украины в соответствии с приказом Международного суда ООН от марта 2022 года.



