День Австралии 26 января остается болезненной и проблематичной датой для многих Коренных народов

Голоса в поддержку изменения даты праздника для современной и многокультурной Австралии звучат с каждым годом все громче. Текущая дата — 26 января — остается причиной для скорби, нежели торжества, особенно для Коренных народов.

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People take part in an "Invasion Day" rally on Australia Day in Melbourne on January 26, 2018. Tens of thousands of people marched across Australia on January 26 in an "Invasion Day" protest calling for a rethink of the national day they say is offensive to Indigenous people. Credit: PETER PARKS/AFP via Getty Images

По всей стране 26 января - нерабочий праздничный день, когда многие люди устраивают барбекю и наслаждаются выходным днем и окончанием летних каникул. Также в этот день сотни австралийских граждан получают государственные награды за их служение обществу.

Но для многих Коренных народов этот день носит совсем другой характер. Это день траура и переосмысления истории, поскольку он знаменует начало колониального вторжения Британской империи, повлекшего за собой войну, геноцид, расизм и другие преступления против поколений Коренных народов.

На этом фоне тысячи мигрантских общин празднуют получение австралийского гражданства.

Итак, должен ли день, связанный с конфликтом, который ознаменовало прибытие Первого флота, быть тем же днем, когда люди из разных культур празднуют единство под австралийским флагом? Это вопрос, в котором пытаются разобраться многокультурные общины.
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26 января остается болезненной датой для многих представителей Коренных народов

'Мы должны развивать чувство принадлежности'

Согласно переписи населения 2021 года, более семи миллионов людей, или 29.3 процента населения Австралии, родились за рубежом (за исключением тех, чье место рождения не было указано.)

Ассефа Бекеле из эфиопской общины Сиднея работает с Аборигенным населением и глубоко интересуется их историей. По его словам, очень важно развивать чувство принадлежности к обществу и нации.

"У каждого человека, каждого гражданина и, в частности, у тех, кто переехал из-за рубежа, и у Коренных австралийцев, которые живут тут на протяжении 60 тысяч лет, должно быть чувство принадлежности", - говорит Бекеле.

"И знаете, лучше быть связанными историей и культурой и развивать это чувство принадлежности и сплоченности. Лично я не вижу проблемы в изменении даты. Австралия прогрессирует, времена меняются, и людям нужно меняться с ними".
Австралия - многокультурная страна, и каждая часть австралийской культуры требует уважения.
Ассефа Бекеле
"В конечном счете, всем нам нужен мир, гармония и единство".

'Неправильный день для празднования'

Гэвин Сомерс - исполнитель и автор песен по происхождению из Коренных народов Butchulla и Gubbi Gubbi. Он признает, что важно иметь день для празднования Австралии и австралийцев, но считает, что текущая дата - неверный день для этого.

"Нам нужна дата, чтобы мы могли отмечать этот день с гордостью, вместе с нашими союзниками - многокультурными группами, которые тоже здесь живут, - говорит Сомерс. - Важно, чтобы мы могли собираться и праздновать в день, с которым все можем идентифицировать себя".

День Австралии поднимает трудные вопросы

Крэйг Ригни, генеральный директор некоммерческой общественной организации KWY Aboriginal Corporation, из числа Коренных народов Ngarrindjeri и Kaurna. Он говорит, что День Австралии продолжает поднимать неудобные вопросы.
В День Австралии, нам следует воспользоваться моментом и спросить себя: 'Как мы видим друг друга?'
Крэйг Ригни
"Видим ли мы себя в картине общего будущего?"

"Мне кажется, это определит наши судьбы, наше будущее, как мы относимся к себе и как мы относимся друг к другу".
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Cr Angelica Panopoulos Credit: Angelica Panopoulos
В некоторых штатах местные советы выступили против выдачи гражданства и проведения мероприятий 26 января. Среди них - Мерри-Бек на севере Мельбурна.
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Third Melbourne council dumps 'grossly insensitive' Australia Day

Анжелика Панопулос, мэр городского совета Мерри-Бек, говорит, что дата 26 января тесно связана с началом многовековой борьбы для Коренных народов.
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“В этот день (в 1788 году) капитан Артур Филлип (и Первый флот) прибыли в Австралию, и начались лишение собственности и геноцид" - говорит она.

"Факт в том, что у нас до сих пор большие проблемы с межпоколенческой травмой, системным расизмом и уголовной системой, которые являются наследием этой колонизации. И поэтому очень важно прислушаться, когда Коренные народы говорят, что 26 января не день для празднования".
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Ригни говорит, что настало время Австралии прислушаться и поучиться у тех, кому некомфортна текущая дата.
Ригни поддерживает это мнение: "У нас есть возможность учиться, учить и слушать как сообщество и как нация".

"Я верю, что мы научимся признавать, любить и уважать друг друга и эту страну, которую мы зовем Австралией".

Однако, говорит он, люди до сих пор заблуждаются и расходятся во мнениях в вопросе, когда праздновать День Австралии.

По его словам, текущая дата 26 января относительно недавняя и отмечается по всей стране только с 1994 года.
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Published 26 January 2023 at 2:15pm, updated 2 hours ago at 2:18pm
By Sarka Pechova, Kerri-Lee Harding
Presented by Bermet Talant
Source: SBS
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