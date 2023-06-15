Австралия прерывает дипломатическую аренду России в Канберре

Key Points Правительство Австралии вводит постановление о прекращении аренды для российского дипломатического присутствия.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что ожидает принятия постановления в четверг утром.

Г-н Альбанезе сказал, что правительство получило «очень четкие» рекомендации служб безопасности.

Премьер-министр Энтони Альбанезе вносит на рассмотрение законопроект о расторжении договора аренды для нового российского дипломатического присутствия в Канберре.





Г-н Альбанезе сказал, что ожидает, что закон будет принят как Палатой представителей, так и Сенатом в четверг утром.





"Правительство получило очень четкие рекомендации относительно риска, связанного с новым российским присутствием так близко к зданию парламента", — сказал он.





"Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованная территория не станет официальным дипломатическим присутствием".



Премьер-министр сказал, что руководство коалиции проинформировано и поддержит закон.





Он сказал, что независимые члены в Палате представителей и Сенате, а также главный министр ACT Эндрю Барр также были проинформированы.





"Чтобы было ясно: сегодняшнее решение принято в интересах национальной безопасности Австралии, и я благодарю коалицию и "кроссбенчеров" в Палате представителей и Сенате за их сотрудничество по этому вопросу".





Министр внутренних дел Клэр О'Нил сказала, что основная проблема с этим планируемым дипломатическим присутствием заключается в его местонахождении.





"Это место находится в непосредственной близости от здания парламента", — сказала она.





"Правительство получило четкие рекомендации по национальной безопасности, что это будет угрозой для нашей национальной безопасности, и именно поэтому сегодня правительство действует решительно, чтобы положить конец этому давно назревшему вопросу".





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