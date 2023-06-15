Австралия прерывает дипломатическую аренду России в Канберре

Key Points
- Правительство Австралии вводит постановление о прекращении аренды для российского дипломатического присутствия.
- Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что ожидает принятия постановления в четверг утром.
- Г-н Альбанезе сказал, что правительство получило «очень четкие» рекомендации служб безопасности.
Премьер-министр Энтони Альбанезе вносит на рассмотрение законопроект о расторжении договора аренды для нового российского дипломатического присутствия в Канберре.
Г-н Альбанезе сказал, что ожидает, что закон будет принят как Палатой представителей, так и Сенатом в четверг утром.
"Правительство получило очень четкие рекомендации относительно риска, связанного с новым российским присутствием так близко к зданию парламента", — сказал он.
"Мы действуем быстро, чтобы гарантировать, что арендованная территория не станет официальным дипломатическим присутствием".
Премьер-министр сказал, что руководство коалиции проинформировано и поддержит закон.
Он сказал, что независимые члены в Палате представителей и Сенате, а также главный министр ACT Эндрю Барр также были проинформированы.
"Чтобы было ясно: сегодняшнее решение принято в интересах национальной безопасности Австралии, и я благодарю коалицию и "кроссбенчеров" в Палате представителей и Сенате за их сотрудничество по этому вопросу".
Министр внутренних дел Клэр О'Нил сказала, что основная проблема с этим планируемым дипломатическим присутствием заключается в его местонахождении.
"Это место находится в непосредственной близости от здания парламента", — сказала она.
"Правительство получило четкие рекомендации по национальной безопасности, что это будет угрозой для нашей национальной безопасности, и именно поэтому сегодня правительство действует решительно, чтобы положить конец этому давно назревшему вопросу".
This is a developing story and this article will be updated.
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