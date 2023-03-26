Крис Миннс обещает «новый старт» для Нового Южного Уэльса. Его партия сформирует правительство большинства

Основные моменты Г-н Перротте признал свое поражение в телефонном разговоре с г-ном Миннсом около 9 часов вечера в субботу.

Лейбористы уже получили как минимум 47 мест, необходимых для формирования правительства большинства.

Оба лидера активно вели избирательную кампанию за важные места на западе Сиднея, где проживает треть избирателей Нового Южного Уэльса.

Тасмания теперь единственный штат в стране, возглавляемый либеральным правительством. В то время как Лейбористская партия теперь стоит во главе всех штатов и территорий в материковой части страны.





Крис Миннс стал новым премьером штата Новый Южный Уэльс в результате прошедших выборов. Его партия набрала достаточное количество голосов, чтобы сформировать правительство большинства.





В своей победной речи избранный премьер заявил, что его партия «вернулась и готова управлять».





«Мы не подведем жителей этого штата», — сказал Миннс.





«Мы будем работать для всех в Новом Южном Уэльсе. Мы знаем, что проблемы и ответственность огромны. Но лейбористы Нового Южного Уэльса вернулись и готовы управлять в этом потрясающем штате».





Г-н Миннс также поблагодарил уходящего премьера от Либеральной партии Доминика Перротте за его службу.





«Нет никаких сомнений в том, что эта избирательная кампания была, пожалуй, уникальным образцом уважения и вежливости. Ни одна из партий не пошла по ложному пути, ни одна политическая партия не стала бить ниже пояса», — сказал он.



Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе был на передовой в день выборов и приветствовал г-на Миннса в момент победы на партийном мероприятии в Сиднее.





«Он воплощает в себе все лучшее, что есть в Лейбористской партии Австралии», — сказал премьер-министр о г-не Миннсе.





«Люди всегда стоят в сердце его видения и работы».





Г-н Альбанезе назвал честность, дальновидность, сострадание и справедливость своего коллеги его главными качествами.



Г-н Альбанезе часто появлялся вместе с г-ном Миннсом в ходе предвыборной кампании. Это контрастируют с заметным отсутствием Питера Даттона, лидера от оппозиции, в предвыборной кампании коалиции по переизбранию в штате.





На партийном мероприятии Крис Боуэн, один из лидеров федеральной Лейбористской партии, сказал, что г-н Миннс провел «абсолютно блестящую кампанию».





«Он может быть таким же значительным премьером от лейбористской партии, как Невилл Вран и Боб Карр», — сказал он журналистам.



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Перротте предложил поддержать оппонента

Г-н Перротте признал свое поражение в телефонном разговоре с г-ном Миннсом около 9 часов вечера в субботу.





Уходящий премьер призвал всех в Новом Южном Уэльсе поддержать Миннса в интересах страны.





«Я прошу всех в Новом Южном Уэльсе, независимо от ваших политических убеждений, поддержать его, потому что, когда в Новом Южном Уэльсе все хорошо, и в наша страна все идет только лучше. Я верю, что мы все можем объединиться ради этой цели».





Г-н Перротте стал премьером штата 18 месяцев назад после того, как Глэдис Береджиклиан ушла с поста из-за расследования по делу о предполагаемой коррупции. Г-н Перротте добивался четвертого срока для коалиции в правительстве штата.





Г-н Перротте сказал, что г-н Миннс станет прекрасной заменой, и также взял на себя полную ответственность за проигрыш своей партии.





«В результате прошедших выборов я ухожу с поста лидера Либеральной партии штата».





«Совершенно ясно, что нам нужен новый старт».





Анализ ошибок либералов

В то время как сбылась мечта лейбористов, также начался анализ потерь либералов.





Бывший премьер-министр от либералов Джон Ховард прибыл на мероприятие партии, не желая комментировать результаты, заявив, что «еще слишком рано говорить об этом».





Он сказал, что Доминик Перротте занял пост премьера в «невероятно сложных обстоятельствах» после внезапного ухода Глэдис Береджиклиан.





«Я восхищаюсь им,» — сказал г-н Ховард об уходящем премьере штата.





Затем он услышал о плане г-на Перротте уйти с поста лидера либералов.



Ангус Тейлор, один из лидеров либералов и теневой федеральный казначей, дал комментарий для Sky News. В ходе разговора его спросили, согласен ли он с утверждением, что прогрессивная политика в отношении изменения климата, а также прицел на голоса в городах стоили партии голосов в региональной части штата.





«Кампанию надо проводить там, где вы сильны», — ответил Тейлор Sky News.



NSW Premier Dominic Perrottet with his wife Helen Perrottet and daughter Celeste arrive to cast their votes on NSW state election day. Source: AAP / AAP Оба лидера активно вели предвыборную кампанию за важные места на западе Сиднея, где проживает треть избирателей Нового Южного Уэльса. Там же проживает много избирателей, колеблющихся между двумя партиями.





Премьер проголосовал в Бикрофте в субботу в сопровождении жены Хелен и дочери Селесты. Вокруг были видны школьные волонтеры, продававшие кексы и «демократические сосиски».





Г-н Миннс проголосовал в своем районе Когара на юге Сиднея вместе с женой Анной и тремя сыновьями. Проголосовав, он дал комментарий журналистам, пообещав новое видение штата.





«Голосуйте за новый старт для Нового Южного Уэльса, за команду, у которой есть план по вопросам ключевых услуг, школ и больниц. Голосуйте за команду, которая собирается выступить против приватизации и действительно поставит жителей Нового Южного Уэльса на первое место», — сказал он.



NSW Premier Dominic Perrottet (far left) and his wife Helen Perrottet (second left) voting on NSW state election day, in the seat of Epping, in Sydney, Saturday, March 25, 2023. Source: AAP / AAP Дай Ли, федеральный независимый член парламента от Фаулера, предположила, что ее район до сих пор не оправился от суровых ограничений во время пандемии. По ее словам, ограничения, введенные правительством коалиции, могли сказаться на предпочтения избирателей.



