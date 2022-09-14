Обновление по COVID-19: Выплаты на отпуск по пандемии продлены после сентября

Highlights Те, кто обязан изолироваться на пять дней, могут продолжать претендовать на выплату до $540

Есть ограничение - максимум три платежа в течение шести месяцев

Bupa вернет клиентам до 340 долларов по причине их экономии на пандемии

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что выплаты в связи с пандемией COVID-19 людям, вынужденным изолироваться, будут продолжаться по текущим ставкам и после 30 сентября.





Он сказал, что экстренные выплаты будут доступны до тех пор, пока в штатах и территориях действует обязательный период изоляции.





«Пока правительство требует обязательной изоляции, правительство обязано оказывать поддержку», — сказал г-н Альбанезе после заседания национального кабинета.





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«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что если люди больны, будь то COVID или другие проблемы со здоровьем, они не должны находиться на работе, и это важно».





С момента начала пандемии эти выплаты обошлись налогоплательщикам в более чем 2,2 миллиарда долларов.



Служба здравоохранения НЮУ сообщает, что государственные больницы оказывали высококачественную помощь в июньском квартале, несмотря на недавнюю волну Omicron и сезон раннего зимнего гриппа.





В сообщении говорится, что большинство пациентов отделения неотложной помощи (62,8%) начали лечение вовремя, и более семи из 10 пациентов (72,5%) были переведены из машины скорой помощи в отделение неотложной помощи в течение 30-минутного периода.





«Практически все срочные плановые операции (98,2%) были выполнены вовремя».





Клиенты страховой компании Bupa могут рассчитывать на выплату в размере до 340 долларов на страховку в следующем месяце.





Компания возвращает деньги в рамках своих сбережений во время пандемии.





Ожидается, что медицинские страховые компании повысят стоимость своих страховок с 1 сентября.





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