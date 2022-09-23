Обновление по COVID-19: среднее число случаев в Австралии снизилось на 15%

Highlights Спорный законопроект об обновлении чрезвычайных полномочий прошел нижнюю палату парламента Западной Австралии.

Тасмания открывает новый сервис для людей с длительным COVID

США могут одобрить бустеры от Omicron для детей в возрасте 5-11 лет.

Нижняя палата парламента Западной Австралии одобрила законопроект о чрезвычайных полномочиях, введенных во время пандемии.





Законопроект 2022 года об управлении чрезвычайными ситуациями - The Emergency Management Amendment (Temporary COVID-19 Provisions) Bill 2022 - позволит правительству Макгоуэна продолжать применять ограничения, связанные с COVID-19.





Законопроект, который оппозиция назвала «драконовским», теперь будет обсуждаться в верхней палате парламента в октябре.



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В пятницу Австралия опубликовала статистику за неделю по COVID-19.





Данные показывают, что средний дневной показатель новых случаев заболевания COVID составил 6543 на неделе, закончившейся 20 сентября, что почти на 15% ниже, чем неделей ранее.





Тасмания запустила службу Post COVID-19 Navigation Service для тех, кто продолжает испытывать симптомы через 12 недель после заражения коронавирусом.





С завтрашнего дня жителям Тасмании не нужно будет заранее записываться на ПЦР-тест в государственных клиниках. Они могут просто пройти его в часы работы клиник.



The Guardian сообщила, что количество случаев заболевания COVID-19 в Англии выросло более чем на 20% на этой неделе после снижения, которое длилось с начала июля.





Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что новые бустерные дозы вакцины от Omicron для детей в возрасте от 5 до 11 лет появятся «всего через несколько недель».





Сейчас бустерные дозы доступны не всем детям в Австралии. Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации рассматривает решение Администрации терапевтических товаров о разрешении ревакцинации детей.





Япония, Тайвань и Гонконг поделились планами по открытию своих границ.





Китай и Северная Корея - единственные 2 страны, в которых до сих пор действуют ограничения на въезд.





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