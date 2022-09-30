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Обновление по COVID-19: Австралийские штаты и территории заканчивают обязательную изоляцию 14 октября

Это последнее обновление о ситуации с COVID-19 в Австралии за 30 сентября.

NATIONAL CABINET MEETING

(Back row) ACT Chief Minister Andrew Barr, South Australia's Premier Peter Malinauskas, West Australia’s Premier Mark McGowan, Tasmania's Premier Jeremy Rockliff and Northern Territory’s Chief Minister Natasha Fyles (front row) Queensland’s Premier Annastacia Palaszczuk, New South Wales’s Premier Dominic Perrottet, Prime Minister Anthony Albanese, Chief Medical Officer Paul Kelly and Victoria’s Premier Daniel Andrews at a press conference after a National Cabinet meeting at Parliament House in Canberra, Friday, September 30, 2022. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

Highlights
  • Профессор Пол Келли сказал, что период чрезвычайных мер в ответ на пандемию в Австралии заканчивается
  • Президент AMA профессор Стив Робсон предупреждает, что к COVID нельзя относиться как к гриппу
  • Выплаты в связи с пандемией также прекратятся 14 октября
С 14 октября австралийцы с положительным результатом на COVID-19 больше не обязаны отправляться в изоляцию.

«Единогласное решение» было принято на заседании национального кабинета министров под председательством премьер-министра Энтони Альбанезе в пятницу.

«В это же время также прекратятся выплаты в связи с пандемическим отпуском, за исключением людей (работников) в условиях повышенного риска, которым необходимо оказать особую поддержку», - заявил премьер-министр Альбанезе

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В настоящее время австралийцы с положительным тестом и без симптомов все равно обязаны самоизолироваться на пять дней.
Главный медицинский директор Австралии Пол Келли сказал, что период чрезвычайных мер в ответ на пандемию Австралии, вероятно, завершен.

Однако он предупредил, что пандемия еще не закончилась, и будущие волны в Австралии могут быть похожи на те, что наблюдались ранее в этом году.

Профессор Келли сказал, что в настоящее время в Австралии низкий уровень заболеваемости COVID, госпитализаций, госпитализаций в отделения интенсивной терапии и вспышек заболевания в учреждениях по уходу за престарелыми.

«У нас также есть на данный момент очень высокий гибридный иммунитет от предыдущей инфекции, а также высокие показатели вакцинации, и особенно в этих крайне уязвимых сообществах — пожилых людей, тех, кто находится под опекой, в частности, людей, живущих с инвалидностью и тех, о которых мы уже много раз говорили.

«Я считаю, что отмена изоляции в настоящее время является разумным развитием событий с точки зрения общественного здравоохранения», — добавил профессор Келли.

Профессор Келли, отвечая на вопрос о добровольной самоизоляции, сказал, что люди наиболее заразны в первые два-три дня и с большей вероятностью будут заразны при наличии симптомов.

«Мы не останавливаем инфицированных людей от выхода в общество сейчас и не будем делать это в будущем», — сказал он.

«Мы не изменили заразность этого вируса».
Премьер-министр Альбанезе заявил, что правительство меняет свою позицию на основании рекомендаций и текущих обстоятельств. Он сказал, что лидеры штатов и территорий обсудили необходимость продолжения кампаний по вакцинации людей.

«Мы продолжим оказывать поддержку в зонах повышенного риска. Мы продолжим следить за этими вопросами, и в декабре у нас будет еще одно обсуждение».

Профессор Австралийской медицинской ассоциации Стив Робсон предупредил, что к COVID нельзя относиться как к гриппу.

«Если вы думаете, что грипп — это как Covid, вы живете в стране фантазий. COVID — это долгосрочная инфекция. Мы уже наблюдаем огромное влияние длительного Covid на рабочую силу и общество. Вы не наблюдаете такого в связи с затяжным гриппом или затяжной простудой. Это из области фантастики», — сказал он ABC утром.

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Published 30 September 2022 at 1:50pm, updated an hour ago at 1:54pm
Source: SBS