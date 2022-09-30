Обновление по COVID-19: Австралийские штаты и территории заканчивают обязательную изоляцию 14 октября

Highlights Профессор Пол Келли сказал, что период чрезвычайных мер в ответ на пандемию в Австралии заканчивается

Президент AMA профессор Стив Робсон предупреждает, что к COVID нельзя относиться как к гриппу

Выплаты в связи с пандемией также прекратятся 14 октября

С 14 октября австралийцы с положительным результатом на COVID-19 больше не обязаны отправляться в изоляцию.





«Единогласное решение» было принято на заседании национального кабинета министров под председательством премьер-министра Энтони Альбанезе в пятницу.





«В это же время также прекратятся выплаты в связи с пандемическим отпуском, за исключением людей (работников) в условиях повышенного риска, которым необходимо оказать особую поддержку», - заявил премьер-министр Альбанезе





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В настоящее время австралийцы с положительным тестом и без симптомов все равно обязаны самоизолироваться на пять дней.



Главный медицинский директор Австралии Пол Келли сказал, что период чрезвычайных мер в ответ на пандемию Австралии, вероятно, завершен.





Однако он предупредил, что пандемия еще не закончилась, и будущие волны в Австралии могут быть похожи на те, что наблюдались ранее в этом году.





Профессор Келли сказал, что в настоящее время в Австралии низкий уровень заболеваемости COVID, госпитализаций, госпитализаций в отделения интенсивной терапии и вспышек заболевания в учреждениях по уходу за престарелыми.





«У нас также есть на данный момент очень высокий гибридный иммунитет от предыдущей инфекции, а также высокие показатели вакцинации, и особенно в этих крайне уязвимых сообществах — пожилых людей, тех, кто находится под опекой, в частности, людей, живущих с инвалидностью и тех, о которых мы уже много раз говорили.





«Я считаю, что отмена изоляции в настоящее время является разумным развитием событий с точки зрения общественного здравоохранения», — добавил профессор Келли.





Профессор Келли, отвечая на вопрос о добровольной самоизоляции, сказал, что люди наиболее заразны в первые два-три дня и с большей вероятностью будут заразны при наличии симптомов.





«Мы не останавливаем инфицированных людей от выхода в общество сейчас и не будем делать это в будущем», — сказал он.





«Мы не изменили заразность этого вируса».



Премьер-министр Альбанезе заявил, что правительство меняет свою позицию на основании рекомендаций и текущих обстоятельств. Он сказал, что лидеры штатов и территорий обсудили необходимость продолжения кампаний по вакцинации людей.





«Мы продолжим оказывать поддержку в зонах повышенного риска. Мы продолжим следить за этими вопросами, и в декабре у нас будет еще одно обсуждение».





Профессор Австралийской медицинской ассоциации Стив Робсон предупредил, что к COVID нельзя относиться как к гриппу.





«Если вы думаете, что грипп — это как Covid, вы живете в стране фантазий. COVID — это долгосрочная инфекция. Мы уже наблюдаем огромное влияние длительного Covid на рабочую силу и общество. Вы не наблюдаете такого в связи с затяжным гриппом или затяжной простудой. Это из области фантастики», — сказал он ABC утром.





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