Обновление по COVID-19: Австралийцы теперь могут выбрать бустерную дозу Moderna против подвариантов Омикрона

Highlights Бивалентная вакцина приводит к выработке более высоких антител против подвариантов Омикрона

Вакцину можно использовать только в качестве альтернативы другим бустерным дозам

Основные побочные эффекты новой вакцины включают боль в месте инъекции и головную боль

В Австралии одобрили двухвалентную бустерную дозу Moderna для людей в возрасте 18 лет и старше.





Новая бустерная доза обеспечивает лучшую защиту от исходного штамма и множества подвариантов Омикрона.





Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что первая партия вакцины прибыла в страну и проходит тестирование.





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Новые запасы будут реализованы после того, как будут исчерпаны существующие запасы вакцины Moderna против COVID-19.



Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) заявила, что бивалентная вакцина Moderna дает в 1,6–1,9 раза более высокий ответ в виде выработки антител против нескольких подвариантов Omicron, включая BA.1 и BA.4/BA.5, по сравнению с оригинальной вакциной.





«Наиболее часто сообщаемыми побочными реакциями после второй бустерной дозы бивалентной вакцины Moderna были боль в месте инъекции, усталость и головная боль», — говорится в сообщении ATAGI.





«Нет никаких оснований полагать, что безопасность бивалентной вакцины Moderna отличается от безопасности других мРНК-вакцин Moderna».





ATAGI оставляет в силе текущую рекомендацию по бустерным дозам.





Для людей в возрасте 30-49 лет без других факторов риска по-прежнему остается делом выбора - получать ли вторую бустерную дозу.





Люди в возрасте 50 лет и старше имеют право на вторую бустерную дозу.





В Северной Территории люди, заканчивающие период самоизоляции через пять дней, должны продолжать носить маски за пределами дома еще два дня.





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