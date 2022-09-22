Обновление по COVID-19: власти сохраняют бдительность, так как число инфекций варианта «Центавр» растет

Highlights Срок годности миллионов доз вакцины Novavax на белковой основе истекает

Глобальная смертность от COVID-19 снизилась на 17% - ВОЗ

Виктория отменяет правила ношения масок в общественном транспорте

NSW Health заявила, что внимательно следит за сублиниями Omicron BA.2, поскольку ранние данные свидетельствуют о росте числа случаев заражения BA.2.75 в штате.





Последние данные показывают, что на BA.2.75 приходится около 17,5%, а на BA.5 — 76% всех случаев, выявленных с помощью ПЦР-тестирования.





Число инфекций BA.2.75 увеличилось за последние три недели, но уменьшилось для всех других подвариантов.





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Некоторые исследования показывают, что BA.2.75, получивший название «Центавр», более заразен, чем BA.5, и может избежать иммунитета при любом лечении.





Вцелом, волна текущего состояния, вызванная BA.5 и BA.4, идет на убыль.



Количество госпитализаций и госпитализаций по поводу COVID-19 также снизилось за последнюю неделю.



Виктория присоединилась к другим австралийским штатам в отмене требований к маскам для лица в общественном транспорте.





Жители Виктории больше не обязаны носить маски для лица в автобусах, поездах, такси, службах совместных поездок и туристических транспортных средствах с 23:59 сегодня (четверг).





Новое исследование Австралийского национального университета показывает, что более строгие ограничения оказали более сильное влияние на психическое здоровье и благополучие, чем увеличение числа случаев заболевания COVID-19.





The Sydney Morning Herald и The Age сообщили, что срок годности миллионов доз вакцины Novavax COVID на белковой основе истекает.





Из 13,3 миллиона доз вакцины, доставленных в Австралию, до сих пор было введено только 210 000 доз.





Число новых случаев заражения COVID-19 в мире оставалось стабильным. Однако за неделю, закончившуюся 18 сентября, смертность снизилась на 17 процентов, говорится в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения.





Япония, США, Корея, Россия и Китай сообщили о самых высоких еженедельных глобальных случаях COVID.





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