Latest

Обновление по COVID-19: Близкие контакты по-прежнему должны соблюдать протоколы в течение семи дней

Это последнее обновление о ситуации с COVID-19 в Австралии за 12 сентября

NSW CORONAVIRUS COVID19

Shoppers on Beamish Street at Campsie in Sydney. (file) Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

Highlights
  • Австралия теряет $100 млн в неделю из-за длительного COVID
  • Смертность от COVID-19 в учреждениях по уходу за престарелыми в этом году утроилась
  • Новое исследование показывает, что люди с депрессией подвержены повышенному риску длительного COVID
Южная Австралия уточнила свои правила для людей, которые являются близкими контактами заболевших, после того, как 9 сентября период самоизоляции для бессимптомных пациентов с положительным результатом на COVID был сокращен с семи до пяти дней.

В указании говорится, что близкие контакты должны следовать рекомендациям по COVID-19 в течение семи дней после даты их контакта.

Им нужно носить маску, находясь рядом с другими людьми, и провести пять тестов RAT в течение семи дней.

Advertisement
Кроме того, они должны уведомить своих работодателей, школы или учреждения по уходу за детьми и избегать мест с высоким уровнем риска передачи инфекции, таких как больницы.

Другие штаты и территории, скорее всего, тоже опубликуют разъяснения.

На прошлой неделе Главный комитет по охране здоровья Австралии рекомендовал не менять правила, касающиеся близких контактов.
В Австралийском финансовом обзоре сообщается, что длительный COVID наносит 100 миллионов долларов экономического ущерба в неделю, что составляет примерно 5,2 миллиарда долларов в год.

Новое исследование, опубликованное в Jama Network, показало, что люди, переживающие стресс или находящиеся в тяжелом психологическом состоянии, подвержены более высокому риску развития длительного COVID и связанных с ним заболеваний.

Тяжелые психологические состояния включают депрессию, тревогу, беспокойство, воспринимаемый стресс и одиночество.

Данные Министерства здравоохранения показали, что в этом году более 3000 австралийцев умерли от COVID-19 в домах престарелых, что в три раза превышает число смертей, зарегистрированных за первые два года пандемии.

Найдите клинику для лечения длительного COVID

Найдите клинику для тестирования на COVID-19

Зарегистрируйте положительный результат теста RAT

Читайте всю информацию о COVID-19 на вашем языке на
 SBS Coronavirus portal.
Share
Published 12 September 2022 at 2:54pm, updated 12 September 2022 at 3:15pm
Source: SBS