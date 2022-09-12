Обновление по COVID-19: Близкие контакты по-прежнему должны соблюдать протоколы в течение семи дней

Highlights Австралия теряет $100 млн в неделю из-за длительного COVID

Смертность от COVID-19 в учреждениях по уходу за престарелыми в этом году утроилась

Новое исследование показывает, что люди с депрессией подвержены повышенному риску длительного COVID

Южная Австралия уточнила свои правила для людей, которые являются близкими контактами заболевших, после того, как 9 сентября период самоизоляции для бессимптомных пациентов с положительным результатом на COVID был сокращен с семи до пяти дней.





В указании говорится, что близкие контакты должны следовать рекомендациям по COVID-19 в течение семи дней после даты их контакта.





Им нужно носить маску, находясь рядом с другими людьми, и провести пять тестов RAT в течение семи дней.





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Кроме того, они должны уведомить своих работодателей, школы или учреждения по уходу за детьми и избегать мест с высоким уровнем риска передачи инфекции, таких как больницы.





Другие штаты и территории, скорее всего, тоже опубликуют разъяснения.





На прошлой неделе Главный комитет по охране здоровья Австралии рекомендовал не менять правила, касающиеся близких контактов.



В Австралийском финансовом обзоре сообщается, что длительный COVID наносит 100 миллионов долларов экономического ущерба в неделю, что составляет примерно 5,2 миллиарда долларов в год.





Новое исследование, опубликованное в Jama Network, показало, что люди, переживающие стресс или находящиеся в тяжелом психологическом состоянии, подвержены более высокому риску развития длительного COVID и связанных с ним заболеваний.





Тяжелые психологические состояния включают депрессию, тревогу, беспокойство, воспринимаемый стресс и одиночество.





Данные Министерства здравоохранения показали, что в этом году более 3000 австралийцев умерли от COVID-19 в домах престарелых, что в три раза превышает число смертей, зарегистрированных за первые два года пандемии.





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