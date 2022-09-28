Обновление по COVID-19: Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что в Австралии достаточно вакцин

Highlights Г-н Батлер сказал, что «очень обеспокоен» утечкой данных Medicare

Pfizer приобретет брисбенский ResApp за 179 миллионов долларов

Данные Бюро статистики показывают, что меньше австралийцев сообщают о симптомах простуды, гриппа или COVID-19

Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что Австралия получила достаточное количество вакцин против COVID-19.





Он сказал ABC, что правительство старалось получить современные вакцины через свои текущие контракты с Pfizer и Moderna.





«В настоящее время у нас есть соглашения с Novavax, Pfizer и Moderna на лето и на 2023 год», — сказал г-н Батлер.





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Министр ответил на данные независимого обзора бывшей сотрудницы министерства здравоохранения, профессора Джейн Халтон, в отношении закупки вакцины и препаратов для лечения COVID-19.





Профессор Халтон предложила Австралии рассмотреть вариант закупки вакцины Moderna на 2023 год, поскольку текущий контракт с производителем лекарств истекает в конце года.



Министр Батлер сказал, что правительство изучает возможность замены карт Medicare для тех, кто пострадал от утечки данных из Optus.





«Об утечке данных Optus стало известно или мы были уведомлены на прошлой неделе. И мы особенно обеспокоены тем, что только в последние 24 часа мы узнали об утечке данных Medicare», — сказал он.





Pfizer в итоге приобретает ResApp за 179 миллионов долларов.





Компания из Брисбена разработала приложение для смартфонов, которое диагностирует COVID-19 и другие респираторные заболевания по звукам кашля.





Последние данные Австралийского статистического бюро показывают, что меньше австралийцев испытывают симптомы простуды, гриппа и COVID-19.





Дэвид Заго, руководитель отдела изучения домохозяйств Бюро статистики, сказал, что исследование, проведенное в период с 8 по 28 августа 2022 года, показало, что 36 процентов семей испытывали симптомы простуды, гриппа или COVID-19 по сравнению с 42 процентами в июле 2022 года.





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