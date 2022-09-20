Обновление по COVID-19: НЮУ и Южная Австралия отменяют правила ношения масок в общественном транспорте

Highlights Западная Австралия стала первым штатом, отменившим требование носить маски в общественном транспорте.

Исследователи разрабатывают маску для лица, которая обнаруживает COVID и другие вирусы в воздухе

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия закончилась

Жители Нового Южного Уэльса (NSW) и Южной Австралии (SA) больше не обязаны носить маски в общественном транспорте, в том числе в службах такси и во время совместных поездок, а также в закрытых помещениях круизных терминалов.





Хотя изменения вступают в силу немедленно в Южной Австралии, жителям Нового Южного Уэльса придется подождать до среды.





Западная Австралия стала первым штатом, отменившим правило ношения масок в общественном транспорте.





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Премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что его правительство пересматривает правила использования масок для лица и другие правила в отношении COVID-19 в штате.





Тем не менее, ношение масок по-прежнему является обязательным в государственных больницах, частных медицинских учреждениях и домах престарелых в Австралии.





Власти Южной Австралии заявили, что бессимптомные пациенты с COVID, прекращающие самоизоляцию через пять дней, должны носить маски для лица на шестой и седьмой день.









SMH сообщила, что к июню более 18 700 жителей просрочили свои операции в государственных больницах Нового Южного Уэльса — это в девять раз больше, чем до локдауна Дельты в прошлом году.





Китайские исследователи разработали маску для лица, которая обнаруживает вирусы COVID-19 и гриппа в воздухе.





Маска оснащена датчиком, который отправляет уведомления на устройство в течение 10 минут после обнаружения вируса.





Президент США Джо Байден заявил, что «пандемия закончилась». «У нас все еще есть проблема с COVID. Мы все еще много работаем над этим. Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Все, кажется, в довольно хорошей форме, думаю меняется», — заявил он в программе «60 минут» CBS.





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