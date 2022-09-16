Обновление по COVID-19: Пандемию и дождливую погоду винят в рекордном числе утонувших в Австралии

Highlights НЮУ сообщает о 17 229 случаях заболевания COVID и 115 случаях смерти за последние семь дней

ATAGI сохраняет рекомендации, что бустерная доза не требуется детям в возрасте 5-11

Королевское общество спасателей и организация Surf Life Saving Australia (SLSA) сообщили о 339 случаях утопления за 12 месяцев до 30 июня.





Это самое большое число утонувших в стране с 1996 года. Смерти связывают с пандемией COVID-19 и жаркой и влажной погодой.





«Увеличение числа смертей от утопления среди детей школьного возраста - это трагедия, и также это может одним из знаков влияния на подрастающее поколение пропусков уроков из-за COVID-19», — заявил исполнительный директор SLSA Джастин Скарр.





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Общее число погибших включает 141 человека, утонувшего в прибрежной зоне, и 43 человека, чьи смерти связаны с наводнениями.



Штаты и территории начали публиковать еженедельные данные о COVID-19.





Было решено прекратить ежедневные обновления показателей 9 сентября, после встречи министров здравоохранения штатов и территорий в прошлом месяце.



Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) оставляет в силе свою рекомендацию, что детям в возрасте от 5 до 11 лет не требуется бустерная доза.





Тем не менее, они снова изучат имеющиеся доказательства, как только Администрация терапевтических товаров одобрит бустерную дозу для этой возрастной группы.





ATAGI еще не одобрила использование вакцины Pfizer у детей младше шести лет.





Вакцина Spikevax от Moderna остается единственной вакциной против COVID-19, одобренной для этой возрастной группы.





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