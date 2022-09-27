Обновление по COVID-19: Профессор Халтон представила отчет о закупке вакцины и говорит, что «специальные» меры требуют обновления

Highlights 30 июня проф. Джейн Халтон попросили проанализировать закупки Австралией вакцины и лечения COVID-19.

Профессор Халтон представила восемь рекомендаций

Министр здравоохранения Марк Батлер призывает австралийцев не ждать специальных бустеров против Omicron

Профессор Джейн Халтон представила восемь рекомендаций в своем независимом обзоре закупок Австралией вакцины и средств для лечения COVID-19.





«Ранние закупки вакцин и препаратов лечения происходили на высококонкурентном мировом рынке», — сказала профессор Халтон в своем отчете.





«В этом контексте Австралия получила ряд эффективных вакцин и методов лечения COVID-19, обеспечивших высокие показатели первичной вакцинации, предотвращающие серьезные заболевания и смерть по сравнению с мировыми аналогами», — добавила бывшая представитель министерства здравоохранения.



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Профессор Халтон сказала, что ее команда пришла к выводу, что специальные меры, введенные в действие в начале пандемии, требуют обновления.





«Структуры и процессы, существовавшие до пандемии, не подходили для использования в условиях чрезвычайной ситуации», — отметила она.





«В связи с вероятностью продолжающихся волн COVID-19 и необходимостью постоянных комплексных консультаций потребуются новые консультативные структуры и мандаты».



Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что федеральное правительство внимательно рассмотрит рекомендации в рамках выработки своей долгосрочной стратегии по борьбе с COVID-19.





Выступая перед журналистами в понедельник, г-н Батлер попросил австралийцев не ждать бустерных доз, разработанных специально для Omicron.





«Я говорю австралийцам: принимайте любые бустерные дозы, доступные вам сейчас — все они очень эффективны, особенно в предотвращении тяжелых заболеваний», — сказал он.





Жители Западной Австралии, посещающие шоу Perth Royal, могут получить доступ к бесплатным тестам RAT у выходов 1 и 10 и у ворот железнодорожного вокзала выставочного центра.





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