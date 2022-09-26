Обновление по COVID-19: Южная Австралия и ACT ослабляют ограничения в больницах и учреждениях по уходу за престарелыми

Highlights
- Южная Австралия отменяет обязательную регистрацию на входе в больницы и тюрьмы
- В Квинсленде сообщили о новой инфекции оспы обезьян в выходные
- Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла снова получил положительный результат на COVID-19
Австралийская столичная территория (ACT) ослабила ограничения на посещение больниц с сегодняшнего дня.
Будет разрешено принимать более двух посетителей в день. Однако посетители обязаны соблюдать ограничения по плотности в помещении и другие меры безопасности.
От жителей Южной Австралии, посещающих учреждения по уходу за престарелыми, больше не требуется вакцинация против гриппа или COVID-19.
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Однако они должны носить маску.
Посетители также больше не обязаны регистрироваться в приложении mySAGOV для посещения больниц, домов престарелых, интернатов для инвалидов и тюрем.
Последние данные показывают 1274 активных случая COVID-19 в ходе 219 активных вспышкек в учреждениях по уходу за престарелыми по всей Австралии.
Новый Южный Уэльс сообщил о 67 вспышках, за ним следует Виктория (66), Квинсленд (27), Западная Австралия (25), Южная Австралия (25), Тасмания (4), Северная территория (3) и ACT (2).
В Квинсленде сообщается о новом случае оспы обезьян (MPX) на выходных, в результате чего общее число инфекций в стране превысило 135.
Виктория (67) и Новый Южный Уэльс (52) сообщили о самых высоких показателях заражения MPX в стране.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла снова получил положительный результат на COVID-19, говорится в заявлении производителя лекарств.
Г-н Бурла чувствует себя хорошо, у него нет симптомов.
«Я еще не получил новую бивалентную бустерную дозу, так как я следовал рекомендациям CDC ждать три месяца с момента моего предыдущего случая COVID, который был еще в середине августа», — написал г-н Бурла в Твиттере.
«Хотя мы добились большого прогресса, вирус все еще с нами».
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