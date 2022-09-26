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Обновление по COVID-19: Южная Австралия и ACT ослабляют ограничения в больницах и учреждениях по уходу за престарелыми

Это последнее обновление о ситуации с COVID-19 в Австралии за 26 сентября.

MELBOURNE DAILY LIFE

South Australians are no longer required to check in on the mySAGOV app for visiting hospitals, aged care facilities, residential disability facilities and prisons. (file) Source: AAP / MORGAN HANCOCK/AAPIMAGE

Highlights
  • Южная Австралия отменяет обязательную регистрацию на входе в больницы и тюрьмы
  • В Квинсленде сообщили о новой инфекции оспы обезьян в выходные
  • Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла снова получил положительный результат на COVID-19
Австралийская столичная территория (ACT) ослабила ограничения на посещение больниц с сегодняшнего дня.

Будет разрешено принимать более двух посетителей в день. Однако посетители обязаны соблюдать ограничения по плотности в помещении и другие меры безопасности.

От жителей Южной Австралии, посещающих учреждения по уходу за престарелыми, больше не требуется вакцинация против гриппа или COVID-19.

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Однако они должны носить маску.

Посетители также больше не обязаны регистрироваться в приложении mySAGOV для посещения больниц, домов престарелых, интернатов для инвалидов и тюрем.
Последние данные показывают 1274 активных случая COVID-19 в ходе 219 активных вспышкек в учреждениях по уходу за престарелыми по всей Австралии.

Новый Южный Уэльс сообщил о 67 вспышках, за ним следует Виктория (66), Квинсленд (27), Западная Австралия (25), Южная Австралия (25), Тасмания (4), Северная территория (3) и ACT (2).

В Квинсленде сообщается о новом случае оспы обезьян (MPX) на выходных, в результате чего общее число инфекций в стране превысило 135.

Виктория (67) и Новый Южный Уэльс (52) сообщили о самых высоких показателях заражения MPX в стране.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла снова получил положительный результат на COVID-19, говорится в заявлении производителя лекарств.

Г-н Бурла чувствует себя хорошо, у него нет симптомов.

«Я еще не получил новую бивалентную бустерную дозу, так как я следовал рекомендациям CDC ждать три месяца с момента моего предыдущего случая COVID, который был еще в середине августа», — написал г-н Бурла в Твиттере.

«Хотя мы добились большого прогресса, вирус все еще с нами».

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Published 26 September 2022 at 2:37pm
Source: SBS