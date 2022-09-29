Обновление по COVID-19: Исследование показывает, что мигранты из неанглоязычных стран реже получают бустеры

Highlights Новый Южный Уэльс будет настаивать на прекращении обязательной изоляции на заседании Национального кабинета в пятницу.

Еженедельный показатель смертей от COVID-19 в мире снизился на 18% - ВОЗ

Новое исследование Австралийского национального университета показывает, что вакцинация против COVID-19, судя по всему, застопорилась.





«Люди с низким уровнем образования, низким доходом, родившиеся за границей в неанглоязычной стране, не доверяющие ключевым институтам, считающие себя правыми и не получающие новости от государственных вещательных компаний, радио и газет, - все они с меньшей вероятностью получили третью или четвертую дозу вакцины против COVID-19», показало исследование .





Самый низкий уровень вакцинации третьей или четвертой дозой был среди людей в возрасте 25-34 лет.





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В исследовании отмечается, что австралийцы, которые перенесли COVID-19, гораздо реже получали бустерную дозу.



В пятницу Национальный кабинет, вероятно, обсудит требование премьера Нового Южного Уэльса Доминика Перротте об отмене обязательной изоляции в связи с COVID-19.





Период изоляции был сокращен с семи до пяти дней для COVID-позитивных людей без симптомов после заседания Национального кабинета министров 31 августа.





NSW Health заявила, что отслеживает случаи от подвариантов Omicron, отличных от BA.5/BA.4.





Новые подварианты BA.2.75 и BA.4.6 составили 12,4% и 5,2% от общего числа случаев COVID, выявленных с помощью ПЦР-тестирования на прошлой неделе в штате.





Всемирная организация здравоохранения сообщила, что общее количество новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 снизилось на 11 процентов, а смертность — на 18 процентов за неделю, закончившуюся 25 сентября.





С начала пандемии во всем мире зарегистрировано более 612 миллионов случаев заболевания и 6,5 миллиона смертей.





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