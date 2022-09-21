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Обновление по COVID-19: TGA одобрила бустерную дозу для детей в возрасте 5-11 лет

Это последнее обновление о ситуации с COVID-19 в Австралии за 21 сентября

CHILD VACCINATIONS VICTORIA

A health worker administers a COVID-19 vaccine at a pop-up vaccination clinic in Melbourne. (file) Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

Highlights
  • Жители Квинсленда больше не обязаны носить маски в общественном транспорте;
  • ВОЗ не рекомендовала два вида лечения COVID;
  • Глобальные организации здравоохранения отслеживают два новых подварианта
Администрация терапевтических товаров (TGA) предварительно одобрила бустерную дозу Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Однако Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) еще не рассмотрела вакцину и не выдала свои рекомендации по ее поводу министру здравоохранения.

Квинсленд стал очередным штатом, который отменил правила ношения масок в общественном транспорте, включая такси.

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Жители также не обязаны носить маски во время ожидания на платформе, на остановке, стоянке такси или в зоне посадки.

Виктория и Австралийская столичная территория (ACT) являются единственными юрисдикциями, которые по-прежнему требуют, чтобы жители носили маски в автобусах и поездах.

К концу месяца ACT может отказаться от требования ношения маски в общественном транспорте.
Помощник министра здравоохранения и сектора ухода за престарелыми Гед Кирни сказал, что правительство инвестирует в новое исследование вакцин против COVID-19 и инфекций.

В исследовании будет оцениваться иммунный ответ у детей и взрослых с хроническими заболеваниями, такими как заболевания почек и легких, воспалительными заболеваниями кишечника, ревматическими заболеваниями, у людей, живущих с ВИЧ, и после трансплантации органов.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать два вида лечения антителами: сотровимаб и казиривимаб-имдевимаб (sotrovimab и casirivimab-imdevimab).

В рекомендации говорится, что эти методы лечения неэффективны против COVID-19.

Ученые отслеживают новый вариант под названием BF.7.

Вариант, также известный как BA.5.2.1.7, был обнаружен в нескольких странах, но на него приходится более 25% случаев заражения в Бельгии и почти 10% во Франции, Германии и Дании.

Другой новый подвариант BA.4.6 по-прежнему вызывает озабоченность, поскольку на него приходится более 10% инфекций в США.

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Published 21 September 2022 at 2:20pm
Source: SBS