Обновление по COVID-19: TGA одобрила бустерную дозу для детей в возрасте 5-11 лет

Highlights Жители Квинсленда больше не обязаны носить маски в общественном транспорте;

ВОЗ не рекомендовала два вида лечения COVID;

Глобальные организации здравоохранения отслеживают два новых подварианта

Администрация терапевтических товаров (TGA) предварительно одобрила бустерную дозу Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.





Однако Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) еще не рассмотрела вакцину и не выдала свои рекомендации по ее поводу министру здравоохранения.





Квинсленд стал очередным штатом, который отменил правила ношения масок в общественном транспорте, включая такси.





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Жители также не обязаны носить маски во время ожидания на платформе, на остановке, стоянке такси или в зоне посадки.





Виктория и Австралийская столичная территория (ACT) являются единственными юрисдикциями, которые по-прежнему требуют, чтобы жители носили маски в автобусах и поездах.





К концу месяца ACT может отказаться от требования ношения маски в общественном транспорте.



Помощник министра здравоохранения и сектора ухода за престарелыми Гед Кирни сказал, что правительство инвестирует в новое исследование вакцин против COVID-19 и инфекций.





В исследовании будет оцениваться иммунный ответ у детей и взрослых с хроническими заболеваниями, такими как заболевания почек и легких, воспалительными заболеваниями кишечника, ревматическими заболеваниями, у людей, живущих с ВИЧ, и после трансплантации органов.





Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать два вида лечения антителами: сотровимаб и казиривимаб-имдевимаб (sotrovimab и casirivimab-imdevimab).





В рекомендации говорится, что эти методы лечения неэффективны против COVID-19.





Ученые отслеживают новый вариант под названием BF.7.





Вариант, также известный как BA.5.2.1.7, был обнаружен в нескольких странах, но на него приходится более 25% случаев заражения в Бельгии и почти 10% во Франции, Германии и Дании.





Другой новый подвариант BA.4.6 по-прежнему вызывает озабоченность, поскольку на него приходится более 10% инфекций в США.





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