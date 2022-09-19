Обновление по COVID-19: Ослабление иммунитета может привести к следующей волне, предупреждает главный врач

Highlights Австралия потратит дополнительно 1,4 миллиарда долларов на поддержку мер по борьбе с COVID-19 после сентября

В Виктории выписано более 100 штрафов пассажирам транспорта, не носившим маску

В понедельник министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что правительство Альбанезе выделяет дополнительно 1,4 миллиарда долларов на борьбу с пандемией COVID-19.





Он сообщил, что текущие меры реагирования на COVID-19 продлены до 31 декабря.





Срок действия этих мер должен был истечь 30 сентября.





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Из 1,4 миллиарда долларов 840 миллионов будут выделены на Программу поддержки сектора по уходу за престарелыми и 48 миллионов на 100 респираторных клиник врачей общей практики.





Еще 235 миллионов долларов будут потрачены на покупку средств индивидуальной защиты, лечения и тестов RAT для учреждений по уходу за престарелыми, первичного ухода, ухода за инвалидами, служб здравоохранения Коренных народов и медицинских работников в повышенных зонах риска.





Г-н Батлер сказал, что в Австралии наблюдается резкое снижение числа случаев COVID-19.





«С момента пика этой волны в конце июля число случаев заболевания снизилось примерно на 85 процентов, а количество госпитализаций сократилось примерно на 70 процентов», — сказал г-н Батлер.





«Число учреждений по уходу за престарелыми, в которых сейчас есть вспышки, сократилось более чем на три четверти, а уровень смертности снизился более чем наполовину».



Главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон написал в Твиттере, что вторая бустерная или четвертая доза вакцины снижает риск смерти от COVID-19 в четыре раза.





Он сказал, что в настоящее время разрабатываются другие или двухвалентные бустеры, но «четкий посыл состоит в том, чтобы получить дозу вакцины. Прямо сейчас».





В воскресенье г-н Саттон сказал, что будущие волны COVID-19 могут быть не такими серьезными, как предыдущие.





«Следующая волна может быть вызвана с большей вероятностью ослабевающим гибридным иммунитетом (недавняя инфекция + вакцинация), чем каким-либо конкретным вариантом. Но не сомнений, варианты появятся», — написал г-н Саттон в Твиттере.





AAP сообщило, что Виктория выписала более 100 штрафов и 181 000 предупреждений пассажирам за несоблюдение правил ношения масок в общественном транспорте штата.





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