Обновление по COVID-19: ВОЗ заявила, что 'конец пандемии близок'

Это последнее обновление о ситуации с COVID-19 в Австралии за 15 сентября

Australia: Kurilpa Derby

Participants parade through the streets of Brisbane's West End during the Kurilpa Derby on 4 September 2022. The Kurilpa Derby is organised as a community celebration of vibrant and multicultural West End. The event was returned to its original format after having been cancelled in 2020 and radically restructured in 2021 due to the COVID-19 pandemic. Credit: Joshua Prieto/Sipa USA

Highlights
  • ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 сократилось на 28%, а смертность — на 22%
  • Службы здравоохранения отслеживают распространение нового подварианта BA.4.6 в США и Великобритании.
  • Исследования показывают, что психическое здоровье молодых австралийцев значительно улучшилось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за неделю, закончившуюся 11 сентября, число новых случаев заболевания сократилось на 28 процентов, а число смертей — на 22 процента.

Япония, Корея, США, Россия и Китай сообщили о самых высоких показателях случаев заражения COVID-19.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число смертей от коронавируса за неделю, о которых сообщалось, стало самым низким с марта 2020 года.

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«Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы закончить эту пандемию. Мы еще не достигли этого, но конец уже близок», — сказал г-н Адханом Гебрейесус.

Он также отметил, что тенденция снижения глобальной вспышки обезьяньей оспы продолжается.
Службы здравоохранения отслеживают новый подвариант Omicron BA.4.6, который набирает обороты в США и Великобритании. На новый подвариант приходится девять процентов случаев в США и 3,3 процента в Великобритании.

Индустрия туризма Виктории восстанавливается после последствий COVID-19.

В четверг министр туризма Виктории Стив Димопулос приветствовал первое за два года крупное круизное судно с 2500 туристами.

Ожидается, что с конца октября по апрель следующего года прибудет больше круизных лайнеров.

Новый анализ Австралийского национального университета показывает, что психическое здоровье и благополучие молодых австралийцев значительно улучшились, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19.

Исследования показали, что австралийцы в возрасте от 18 до 24 лет более оптимистично смотрят на свою жизнь и будущее и испытывают меньше психологических проблем по сравнению с австралийцами в возрасте 45 до 64 лет.

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Published 15 September 2022 at 1:12pm
Source: SBS