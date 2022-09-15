Обновление по COVID-19: ВОЗ заявила, что 'конец пандемии близок'

Highlights ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 сократилось на 28%, а смертность — на 22%

Службы здравоохранения отслеживают распространение нового подварианта BA.4.6 в США и Великобритании.

Исследования показывают, что психическое здоровье молодых австралийцев значительно улучшилось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за неделю, закончившуюся 11 сентября, число новых случаев заболевания сократилось на 28 процентов, а число смертей — на 22 процента.





Япония, Корея, США, Россия и Китай сообщили о самых высоких показателях случаев заражения COVID-19.





Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число смертей от коронавируса за неделю, о которых сообщалось, стало самым низким с марта 2020 года.





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«Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы закончить эту пандемию. Мы еще не достигли этого, но конец уже близок», — сказал г-н Адханом Гебрейесус.





Он также отметил, что тенденция снижения глобальной вспышки обезьяньей оспы продолжается.



Службы здравоохранения отслеживают новый подвариант Omicron BA.4.6, который набирает обороты в США и Великобритании. На новый подвариант приходится девять процентов случаев в США и 3,3 процента в Великобритании.





Индустрия туризма Виктории восстанавливается после последствий COVID-19.





В четверг министр туризма Виктории Стив Димопулос приветствовал первое за два года крупное круизное судно с 2500 туристами.





Ожидается, что с конца октября по апрель следующего года прибудет больше круизных лайнеров.





Новый анализ Австралийского национального университета показывает, что психическое здоровье и благополучие молодых австралийцев значительно улучшились, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19.





Исследования показали, что австралийцы в возрасте от 18 до 24 лет более оптимистично смотрят на свою жизнь и будущее и испытывают меньше психологических проблем по сравнению с австралийцами в возрасте 45 до 64 лет.





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