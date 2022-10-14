Экстренные меры Австралии в связи с пандемией перестают действовать. Вот что изменится

Highlights Новое исследование ANU показывает, что каждый десятый австралиец столкнулся с длительным COVID.

ВОЗ сообщает о 10-процентном снижении числа случаев COVID в мире.

Бивалентная вакцина Moderna теперь доступна австралийцам.

Жители Западного Сиднея почувствовали себя жертвами и расовой дискриминацией во время локдаунов - отчет.

Правило об обязательной самоизоляции для людей с COVID-19 перестало действовать сегодня (14 октября) во всех штатах и территориях Австралии.





Выплаты в связи с отпуском из-за пандемии (Pandemic Leave Disaster Payment) также прекращены для всех, кроме внештатных работников в сферах ухода за пожилыми людьми, ухода за людьми с инвалидностью, охраны здоровья предствителей Коренных народов и больничного ухода.





Служба NSW Health сообщила, что работники с положительным результатом на COVID-19 в условиях повышенного риска могут вернуться к работе только через семь дней после заражения и не имея симптомов.





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Сообщать о результатах RAT по-прежнему обязательно в некоторых штатах и территориях.





Большинство правил, связанных с COVID-19, отменены, кроме ношения масок в местах повышенного риска и обязательной вакцинации медицинских работников.



Новое исследование Австралийского национального университета показывает, что более одного из 10 австралийцев столкнулись с длительным COVID.





Ведущий автор, профессор Николас Биддл, сказал, что люди, которые имели множественные симптомы или длительный COVID, часто сообщают о значительном ухудшении самочувствия.





Австралийцы теперь могут получить доступ к бивалентной вакцине Moderna, которая нацелена на борьбу с изначальным вирусом COVID и подвариантом Omicron BA.1.





Однако группа экспертов ВОЗ заявила, что текущих данных недостаточно, чтобы рекомендовать какую-либо бивалентную вакцину.





The Guardian сообщила, что в прошлом месяце Австралия выбросила около 20% вакцины против COVID из-за низкого уровня вакцинации бустерами.





Это все еще ниже допустимого ВОЗ уровня потерь многодозовой вакцины, который составляет от 15 до 40 процентов.



В отчете Австралийского католического университета и Объединенного профсоюза рабочих отмечается, что жители самых многокультурных районов Сиднея в Западном Сиднее почувствовали на себе расовую дискриминацию по сравнению с богатыми восточными районами Сиднея во время локдаунов из-за пандемии.





«Жители Западного Сиднея и других вызывавших озабоченность районов были вынуждены жить с более жесткими ограничениями на перемещения, чем где-либо еще в Сиднее, и комендантским часом в ночное время», — говорится в отчете.





Западная Австралия решила сократить число клиник вакцинации, управляемых штатом. Однако вакцины по-прежнему доступны у врачей общей практики и в аптеках.





Новое моделирование предполагает, что следующая волна в Южной Австралии достигнет пика в начале декабря. Однако ожидается, что она будет менее серьезной, чем предыдущие.





Ожидается, что в районе Рождества в штате будет наибольшее количество госпитализаций.



Независимая рабочая группа по COVID-19 и другим пандемиям обнаружила, что происхождение COVID-19 было «скорее всего зоонозным», то есть вирус перешел от животных к человеку.





Группа не нашла «поддающихся проверке или достоверных доказательств» того, что COVID-19 возник в лаборатории.





ВОЗ сообщила в своем последнем отчете, что за неделю, закончившуюся 9 октября, число новых глобальных случаев заболевания в мире сократилось на 10 процентов, а количество смертей — на один процент.





Германия, Китай, Франция, США и Италия сообщили о самых высоких еженедельных показателях новых случаев в мире.





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