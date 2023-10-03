«Закрутить гайки»: обещаны строгие меры в отношении студенческих виз

Как ожидается, федеральное правительство представит изменения для виз иностранных студентов после широкомасштабного пересмотра системы.

Students walking through the grounds of a university.

The federal government is about to announce changes to the immigration system, including student visas Source: AAP / Dean Lewins

Key Points
  • Грядут визовые реформы, включая изменения в правилах для студенческих виз.
  • По словам министра образования, новые правила остановят людей, которые получают студенческую визу лишь с целью работать в стране.
  • Реформы последуют за пересмотром иммиграционной системы.
Приближается период жестких мер правительства в отношении иностранных студентов, которые пытаются обмануть визовую систему.

Министр образования Джейсон Клэр заявил, что изменения, о которых будет объявлено на следующей неделе, закроют лазейки, позволяющие людям въезжать в страну по студенческим визам для работы в Австралии без фактического обучения.

Это одна из нескольких визовых реформ, о которых будет объявлено после обзора иммиграционной системы, проведенного бывшим комиссаром полиции штата Виктория Кристиной Никсон.

Обзор был проведен по заказу министра внутренних дел Клэр О'Нил после сообщений о
незаконной перевозке людей и эксплуатации в рамках визовой системы
.
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Г-н Клэр говорит, что изменения, касающиеся иностранных студентов, необходимы для защиты самой образовательной индустрии.

«Там, где есть хитрые поставщики услуг, пытающиеся эксплуатировать студентов и зарабатывать на этом деньги, важно, чтобы мы быстро покончили с этим для защиты целостности системы», - сказал он Sky News в воскресенье.

«Международное образование является ключевым активом для этой страны, это самый большой экспорт из тех, что мы не извлекаем из земли».
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Г-н Клэр сказал, что уже были внесены изменения, направленные на борьбу с потенциальными визовыми нарушениями путем запрета иностранным студентам записываться на два курса одновременно в течение первых шести месяцев их пребывания в Австралии.

Новые меры призваны «закрутить гайки».

«К некоторым студентам может подойти агент по образованию и посоветовать им записаться на профессиональные курсы», - сказал он.

«Они бросают университетские курсы и в итоге не появляются и на курсах профессионального обучения».

«В конечном итоге они используют (студенческую) визу как лазейку, чтобы работать здесь».
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Published 4 October 2023 9:54am
Source: AAP
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