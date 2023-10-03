«Закрутить гайки»: обещаны строгие меры в отношении студенческих виз

Key Points Грядут визовые реформы, включая изменения в правилах для студенческих виз.

По словам министра образования, новые правила остановят людей, которые получают студенческую визу лишь с целью работать в стране.

Реформы последуют за пересмотром иммиграционной системы.

Приближается период жестких мер правительства в отношении иностранных студентов, которые пытаются обмануть визовую систему.





Министр образования Джейсон Клэр заявил, что изменения, о которых будет объявлено на следующей неделе, закроют лазейки, позволяющие людям въезжать в страну по студенческим визам для работы в Австралии без фактического обучения.





Это одна из нескольких визовых реформ, о которых будет объявлено после обзора иммиграционной системы, проведенного бывшим комиссаром полиции штата Виктория Кристиной Никсон.





Обзор был проведен по заказу министра внутренних дел Клэр О'Нил после сообщений о незаконной перевозке людей и эксплуатации в рамках визовой системы .



Г-н Клэр говорит, что изменения, касающиеся иностранных студентов, необходимы для защиты самой образовательной индустрии.





«Там, где есть хитрые поставщики услуг, пытающиеся эксплуатировать студентов и зарабатывать на этом деньги, важно, чтобы мы быстро покончили с этим для защиты целостности системы», - сказал он Sky News в воскресенье.





«Международное образование является ключевым активом для этой страны, это самый большой экспорт из тех, что мы не извлекаем из земли».



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Г-н Клэр сказал, что уже были внесены изменения, направленные на борьбу с потенциальными визовыми нарушениями путем запрета иностранным студентам записываться на два курса одновременно в течение первых шести месяцев их пребывания в Австралии.





Новые меры призваны «закрутить гайки».





«К некоторым студентам может подойти агент по образованию и посоветовать им записаться на профессиональные курсы», - сказал он.





«Они бросают университетские курсы и в итоге не появляются и на курсах профессионального обучения».



