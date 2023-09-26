Дэниел Эндрюс объявил об отставке с поста премьера штата Виктория

Дэниел Эндрюс объявил, что уйдет с поста премьера Виктории после почти 10 лет.





На пресс-конференции во вторник г-н Эндрюс заявил, что уйдет в отставку с поста премьера и члена парламента от Малгрейва начиная с 17:00 среды.





«Это была честь и привилегия всей моей жизни», - сказал он.





Решение было принято после обсуждения с семьей, сказал г-н Эндрюс





«Недавно, когда я разговаривал с моими детьми и Кэт, у меня начали закрадываться мысли о том, какой будет жизнь после этой работы, и я всегда знал, что в тот момент, когда это произойдет, пора уйти и дать эту привилегию, эту удивительную ответственность кому-то другому».





«Быть премьером нашего штата – нелегкая работа. Это не жалоба, это просто факт. Это требует 100-процентной отдачи от вас и вашей семьи. Это, конечно, ограничено во времени, и сейчас самое время уйти», - заявил г-н Эндрюс.



