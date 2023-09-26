Дэниел Эндрюс объявил об отставке с поста премьера штата Виктория

Дэниел Эндрюс заявил, что уйдет с поста премьера и члена парламента от Малгрейва в 17:00 среды.

Daniel Andrews speaking to media

Victorian Premier Daniel Andrews has announced his resignation. Source: AAP / Joel Carrett

Дэниел Эндрюс объявил, что уйдет с поста премьера Виктории после почти 10 лет.

На пресс-конференции во вторник г-н Эндрюс заявил, что уйдет в отставку с поста премьера и члена парламента от Малгрейва начиная с 17:00 среды.

«Это была честь и привилегия всей моей жизни», - сказал он.

Решение было принято после обсуждения с семьей, сказал г-н Эндрюс

«Недавно, когда я разговаривал с моими детьми и Кэт, у меня начали закрадываться мысли о том, какой будет жизнь после этой работы, и я всегда знал, что в тот момент, когда это произойдет, пора уйти и дать эту привилегию, эту удивительную ответственность кому-то другому».

«Быть премьером нашего штата – нелегкая работа. Это не жалоба, это просто факт. Это требует 100-процентной отдачи от вас и вашей семьи. Это, конечно, ограничено во времени, и сейчас самое время уйти», - заявил г-н Эндрюс.

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Published 26 September 2023 1:52pm
Updated 26 September 2023 1:55pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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