Маски, пакетики от чипсов и леденцов: что усугубляет нарастание кризиса с пластиком в Австралии

Key Points Из 366 144 единиц мусора, собранных волонтерами организации в прошлом году, 63 % составлял пластик.

Это на 17% больше, чем в 2021 году, и обусловлено увеличением находок мягкого пластика, твердого пластика и полистирола.

В первую десятку вошли пакеты от чипсов и леденцов, пробки от бутылок, крышки и маски, которые учитывались в отчете впервые.

Новый отчет показывает, что около двух третей мусора, собранного экологическими волонтерами в прошлом году, было пластиковым мусором, что является почти 20-процентным увеличением за год.





Организация "Clean Up Australia" опубликовала свой Национальный отчет о мусоре за 2022 год, в котором представлены типы отходов, загрязняющие экосистемы по всей стране.



Согласно отчету, опубликованному в четверг, из 366 144 единиц мусора, собранных волонтерами организации в прошлом году, 63% были пластиковыми.





Это на 17% больше, чем в 2021 году, и обусловлено увеличением находок мягкого пластика, твердого пластика и полистирола.





Если анализировать число индивидуальных найденных предметов, то мягкий пластик возглавляет список (18%), за ним следуют окурки (14%).





Затем идут одноразовые пластиковые бутылки, контейнеры для еды на вынос, банки из-под напитков, а также куски стекла и пластиковой упаковки (5-6 % каждая категория).



В первую десятку также вошли пакетики от чипсов и леденцов (4%), пробки от бутылок и пластиковые крышки (3%), а еще маски, которые впервые учитывались в этом отчете (3%).





Около трети всего мусора волонтеры собрали на обочинах дорог и пешеходных дорожках, одну треть - в водоемах и 20 % - в парках.





Председатель организации "Clean Up Australia" Пип Кирнан говорит, что отчет отражает тенденции потребления, и рост пластиковых отходов вызывает серьезную озабоченность.





Она сказала, что пандемия, похоже, отменила некоторые хорошие привычки, которые люди только начали внедрять в свою жизнь: например, использование многоразовых бутылок для воды и кофейных чашек.



Г-жа Кирнан говорит, что пришло время вернуться к тем небольшим изменениям, которые каждый из нас может вносить ежедневно, чтобы сократить потоки пластика и других отходов.





«Мы часто говорим, что мы не хотим видеть лишь нескольких человек, которые сократили свои отходы до нуля и делают это в совершенстве. Мы хотим, чтобы миллионы людей делали маленькие изменения, пусть и несовершенно, потому что в совокупности это может иметь большое влияние», — сказала она.



