Пять вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, для улучшения здоровья и отличного самочувствия

Физическая активность и поддержание сбалансированной диеты — это то, что вы можете делать ежедневно для поддержания хорошего состояния здоровья, — говорит профессор физической активности и здоровья Энн Тидеман.
Другие советы включают ограничение потребления алкоголя, отказ от курения и поддержание социальных связей.
1. Физическая активность
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Профессор Тидеман говорит, что существует множество доказательств того, что физическая активность способствует не только физическому, психическому и социальному благополучию, но и предотвращает появление болезней в пожилом возрасте.
То, что человек делает сегодня или на этой неделе, может принести пользу в будущем, объясняет эксперт из Сиднейского университета.
Что касается советов по количеству по физической активности, профессор Тидеман указывает на данные которые содержат рекомендации в зависимости от возраста и наличия у человека хронического заболевания или инвалидности.
«Основной посыл по физической активности заключается в том, что это полезно для всех, независимо от возраста или степени инвалидности.
«И даже если вы не можете выполнять объем физической активности, рекомендованный в руководящих принципах ВОЗ, мы также знаем из действительно обоснованных исследований, что любое количество упражнений или физической активности полезно, и что если вы будете делать даже немного больше того, чем вы делаете в настоящее время, это принесет вам пользу».
Она объясняет, что физическая активность может юыть самых разных видом и она не обязательно должна быть структурированным видом спорта или групповыми занятиями.
«Вы можете просто пойти в свободное время на прогулку, или это могут быть ваши домашние дела, делать что-то активное в доме, например, заниматься садоводством — все это способствует укреплению здоровья».
2. Соблюдайте сбалансированную диету
Профессор Тидеман говорит, что важно поддерживать сбалансированную диету, чтобы снизить долгосрочные факторы риска заболеваний и уменьшить риск ожирения.
Полезные продукты в вашем рационе важны для подпитки вашего тела, поддержания прочности костей и ощущения прилива энергии.
«Все эти факторы действительно важны: сбалансированная диета, не слишком много обработанной пищи и не слишком много сахара, что сейчас является большой проблемой в обществе».
содержат информацию о типах и количествах продуктов, пищевых группах и режимах питания.
Австралийцев призывают наслаждаться широким разнообразием питательных продуктов из пяти групп, ограничивая при этом потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры, добавленную соль, добавленный сахар и алкоголь.
3. Ограничьте употребление алкоголя и откажитесь от курения
«Мы знаем, что это действительно важные факторы риска для многих заболеваний», — говорит профессор Тидеман, рассуждая о необходимости ограничения употребления алкоголя и отказа от курения.
По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя ежегодно приводит к 3 миллионам смертей во всем мире, а также к инвалидности и ухудшению здоровья миллионов людей.
Данные Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) показывают, что в 2020 году было зарегистрировано 1452 случая смерти от алкоголя, большинство из которых (73 процента) были зарегистрированы среди мужчин.
В , пересмотренных в 2020 году, изложены рекомендации по потреблению алкоголя для снижения рисков для здоровья, связанных с употреблением алкогольных напитков.
Кроме того, Совет по борьбе с раковыми заболеваниями дает включая дни без алкоголя и употребление воды для утоления жажды.
По оценкам, курение убивает почти
20 500 австралийцев в год (13 процентов всех смертей) и является причиной 8,6 процента общего числа болезней в Австралии в 2018 году.
Это также снижает
ожидаемую продолжительность и качество жизни человека, одновременно увеличивая риск многих состояний и заболеваний, а также преждевременной смерти.
4. Сохраняйте социальные связи
Профессор Тидеман говорит, что одиночество — это «большая проблема» в обществе, и чувствовать себя одиноким человек может даже в окружении других людей, поскольку часто «не чувствуется связи с ними».
«Речь идет об ощущении связи с окружающими и о чувстве связи с обществом, в котором мы живем.
«Это сводится к тому, чтобы чувствовать, что вы что-то значите для других людей, а также показывать, что вы заботитесь о других людях. Вот эти человеческие связи действительно важны».
Она говорит, что найти новые связи можно несколькими способами, в том числе путем волонтерства и активности в сообществе.
«[Волонтерство] может быть способом расширения социальных связей с другими людьми, которые являются частью группы. Также это может быть чем-то вроде достижения совместной цели, поэтому многие люди считают, что спорт действительно хорош для этого.
«если это командный вид спорта, то вы все стремитесь к одному и тому же результату и таким образом связаны».
Однако она объясняет, что некоторым людям нравится побыть в одиночестве.
«Даже если [эти люди] остаются одни, у них все еще есть эта связь через разные варианты».
Beyond Blue рекомендует разные - например, в социальных сетях, используя различные технологии, включая Skype, Zoom, FaceTime и приложения, такие как House Party, позволяющее людям объединяться в группы через видеочат.
Организация также рекомендует планировать регулярные социальные встречи, включая книжный клуб, вечер викторин, семейные ужины, танцевальные вечеринки или просто вечерние беседы с друзьями.
5. Проверьте, в порядке ли вы сами и те, кто вам небезразличен
Локдауны во время пандемии COVID-19 стали хорошим показателем того, почему необходимо заботиться о себе и о людях, которые вам дороги, говорит профессор Тидеман.
«Я думаю, что это действительно важно. Я знаю, что сама, например, беспокоилась бы о пожилых родителях, которые находятся взаперти, и о том, чтобы убедиться, что у них есть все, что им нужно.
«Но вы часто не осознаете, что испытываете довольно много стресса и беспокойства. И поэтому важно время от времени сверяться с собой и следить, чтобы вы делали то, что хорошо для вашего собственного благополучия, что действительно важно».
Институт Black Dog рекомендует , по которым человек должен проверять себя еженедельно, чтобы поддерживать свое психическое здоровье, включая оценку своих чувств, тела, сна и мыслей.
Читатели, нуждающиеся в поддержке, могут обратиться в Кризисную службу поддержки Lifeline круглосуточно и без выходных по телефону 13 11 14, в Службу предотвращения самоубийств по номеру 1300 659 467 иыли в Службу помощи детям Kids Helpline по номеру 1800 55 1800 (для молодых людей в возрасте от 5 до 25 лет). Более подробная информация доступна на и
- поддержка для людей разных культурных и языковых групп.