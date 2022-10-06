Пять вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас, для улучшения здоровья и отличного самочувствия

Физическая активность и поддержание сбалансированной диеты — это то, что вы можете делать ежедневно для поддержания хорошего состояния здоровья, — говорит профессор физической активности и здоровья Энн Тидеман.





Другие советы включают ограничение потребления алкоголя, отказ от курения и поддержание социальных связей.



1. Физическая активность

Advertisement

Профессор Тидеман говорит, что существует множество доказательств того, что физическая активность способствует не только физическому, психическому и социальному благополучию, но и предотвращает появление болезней в пожилом возрасте.





То, что человек делает сегодня или на этой неделе, может принести пользу в будущем, объясняет эксперт из Сиднейского университета.



READ MORE Mental health services in Australia in your language

Что касается советов по количеству по физической активности, профессор Тидеман указывает на данные Всемирной организации здравоохранения, которые содержат рекомендации в зависимости от возраста и наличия у человека хронического заболевания или инвалидности.





«Основной посыл по физической активности заключается в том, что это полезно для всех, независимо от возраста или степени инвалидности.





«И даже если вы не можете выполнять объем физической активности, рекомендованный в руководящих принципах ВОЗ, мы также знаем из действительно обоснованных исследований, что любое количество упражнений или физической активности полезно, и что если вы будете делать даже немного больше того, чем вы делаете в настоящее время, это принесет вам пользу».





Она объясняет, что физическая активность может юыть самых разных видом и она не обязательно должна быть структурированным видом спорта или групповыми занятиями.





«Вы можете просто пойти в свободное время на прогулку, или это могут быть ваши домашние дела, делать что-то активное в доме, например, заниматься садоводством — все это способствует укреплению здоровья».



2. Соблюдайте сбалансированную диету

Профессор Тидеман говорит, что важно поддерживать сбалансированную диету, чтобы снизить долгосрочные факторы риска заболеваний и уменьшить риск ожирения.





Полезные продукты в вашем рационе важны для подпитки вашего тела, поддержания прочности костей и ощущения прилива энергии.





«Все эти факторы действительно важны: сбалансированная диета, не слишком много обработанной пищи и не слишком много сахара, что сейчас является большой проблемой в обществе».





Диетические рекомендации Австралии содержат информацию о типах и количествах продуктов, пищевых группах и режимах питания.





Австралийцев призывают наслаждаться широким разнообразием питательных продуктов из пяти групп, ограничивая при этом потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры, добавленную соль, добавленный сахар и алкоголь.



3. Ограничьте употребление алкоголя и откажитесь от курения

«Мы знаем, что это действительно важные факторы риска для многих заболеваний», — говорит профессор Тидеман, рассуждая о необходимости ограничения употребления алкоголя и отказа от курения.





По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя ежегодно приводит к 3 миллионам смертей во всем мире, а также к инвалидности и ухудшению здоровья миллионов людей.





Данные Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) показывают, что в 2020 году было зарегистрировано 1452 случая смерти от алкоголя, большинство из которых (73 процента) были зарегистрированы среди мужчин.





В Австралийских рекомендациях по употреблению алкоголя , пересмотренных в 2020 году, изложены рекомендации по потреблению алкоголя для снижения рисков для здоровья, связанных с употреблением алкогольных напитков.





Кроме того, Совет по борьбе с раковыми заболеваниями дает 12 рекомендаций по избавлению от алкогольных привычек, включая дни без алкоголя и употребление воды для утоления жажды.





По оценкам, курение убивает почти 20 500 австралийцев в год (13 процентов всех смертей) и является причиной 8,6 процента общего числа болезней в Австралии в 2018 году .





Это также снижает ожидаемую продолжительность и качество жизни человека, одновременно увеличивая риск многих состояний и заболеваний, а также преждевременной смерти .



4. Сохраняйте социальные связи

Профессор Тидеман говорит, что одиночество — это «большая проблема» в обществе, и чувствовать себя одиноким человек может даже в окружении других людей, поскольку часто «не чувствуется связи с ними».





«Речь идет об ощущении связи с окружающими и о чувстве связи с обществом, в котором мы живем.





«Это сводится к тому, чтобы чувствовать, что вы что-то значите для других людей, а также показывать, что вы заботитесь о других людях. Вот эти человеческие связи действительно важны».





Она говорит, что найти новые связи можно несколькими способами, в том числе путем волонтерства и активности в сообществе.





«[Волонтерство] может быть способом расширения социальных связей с другими людьми, которые являются частью группы. Также это может быть чем-то вроде достижения совместной цели, поэтому многие люди считают, что спорт действительно хорош для этого.





«если это командный вид спорта, то вы все стремитесь к одному и тому же результату и таким образом связаны».





Однако она объясняет, что некоторым людям нравится побыть в одиночестве.





«Даже если [эти люди] остаются одни, у них все еще есть эта связь через разные варианты».





Beyond Blue рекомендует разные варианты оставаться на связи с людьми - например, в социальных сетях, используя различные технологии, включая Skype, Zoom, FaceTime и приложения, такие как House Party, позволяющее людям объединяться в группы через видеочат.





Организация также рекомендует планировать регулярные социальные встречи, включая книжный клуб, вечер викторин, семейные ужины, танцевальные вечеринки или просто вечерние беседы с друзьями.





5. Проверьте, в порядке ли вы сами и те, кто вам небезразличен

Локдауны во время пандемии COVID-19 стали хорошим показателем того, почему необходимо заботиться о себе и о людях, которые вам дороги, говорит профессор Тидеман.





«Я думаю, что это действительно важно. Я знаю, что сама, например, беспокоилась бы о пожилых родителях, которые находятся взаперти, и о том, чтобы убедиться, что у них есть все, что им нужно.





«Но вы часто не осознаете, что испытываете довольно много стресса и беспокойства. И поэтому важно время от времени сверяться с собой и следить, чтобы вы делали то, что хорошо для вашего собственного благополучия, что действительно важно».





Институт Black Dog рекомендует контрольный список из шести пунктов , по которым человек должен проверять себя еженедельно, чтобы поддерживать свое психическое здоровье, включая оценку своих чувств, тела, сна и мыслей.





Читатели, нуждающиеся в поддержке, могут обратиться в Кризисную службу поддержки Lifeline круглосуточно и без выходных по телефону 13 11 14, в Службу предотвращения самоубийств по номеру 1300 659 467 иыли в Службу помощи детям Kids Helpline по номеру 1800 55 1800 (для молодых людей в возрасте от 5 до 25 лет). Более подробная информация доступна на Beyond Blue.org.au и lifeline.org.au.



